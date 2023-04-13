Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, что из-за начавшегося ливня в микрорайоне Левенцовский подтопило дороги и тротуары. В некоторых местах, по словам горожан, появились настоящие озера из-за ливневок, которые не смогли выполнить свои задачи. В результате увеличилась стоимость поездок в такси.
Так, от Центрального рынка до Левенцовки придется заплатить около 800 рублей. Один из сервисов подтвердил, что цена сильно выросла.
«Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из других территорий», — сказано в сообщении.
К примеру, около 700 рублей придется заплатить за поездку от набережной до Левенцовки.
Согласно прогнозам, в ближайшее время погодные условия не улучшатся.