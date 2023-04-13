Напомним, что из-за начавшегося ливня в микрорайоне Левенцовский подтопило дороги и тротуары. В некоторых местах, по словам горожан, появились настоящие озера из-за ливневок, которые не смогли выполнить свои задачи. В результате увеличилась стоимость поездок в такси.