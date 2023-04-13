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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Цены на такси подскочили в Ростове-на-Дону из-за ливня 13 апреля

13 апреля 2023, 05:25
В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды резко поднялись цены на такси, сообщается в соответствующих сервисах.

Напомним, что из-за начавшегося ливня в микрорайоне Левенцовский подтопило дороги и тротуары. В некоторых местах, по словам горожан, появились настоящие озера из-за ливневок, которые не смогли выполнить свои задачи. В результате увеличилась стоимость поездок в такси. 

Так, от Центрального рынка до Левенцовки придется заплатить около 800 рублей. Один из сервисов подтвердил, что цена сильно выросла.

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«Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из других территорий», — сказано в сообщении.

К примеру, около 700 рублей придется заплатить за поездку от набережной до Левенцовки.

Согласно прогнозам, в ближайшее время погодные условия не улучшатся.

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