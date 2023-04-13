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Уголовное дело против депутата из Ростовской области Игоря Кундрата рассмотрят заново

13 апреля 2023, 07:10
Фото: zsro.ru
Уголовное дело против донского депутата Игоря Кундрата рассмотрят заново
Суд отменил решение о прекращении уголовного преследования в отношении депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата, сообщают СМИ.

По информации «Коммерсанта», его обвинили в том, что его хлебокомбинат якобы четыре года занижал показатели потребления газа. Размер ущерба оценили на сумму 46 миллионов рублей.

Однако Шахтинский городской суд прекратил уголовное дело и назначил штраф на сумму 25 тысяч рублей, но прокуратура отменила это решение.

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«Теперь уголовное дело рассмотрят заново. Это решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции», — пишет издание.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на 2 года за мошенничество.

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