Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По информации «Коммерсанта», его обвинили в том, что его хлебокомбинат якобы четыре года занижал показатели потребления газа. Размер ущерба оценили на сумму 46 миллионов рублей.
Однако Шахтинский городской суд прекратил уголовное дело и назначил штраф на сумму 25 тысяч рублей, но прокуратура отменила это решение.
«Теперь уголовное дело рассмотрят заново. Это решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на 2 года за мошенничество.