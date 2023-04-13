Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В четверг, 13 апреля, власти предупредили жителей Ростова об угрозе возможного подтопления городских улиц в течение ближайших двух суток.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня город накроет ливнями с грозой и градом, при этом ожидаемая скорость ветра составит до 23 метров в секунду, что может привести к обрыву линий электропередачи, а также падению деревьев и рекламных щитов.
Кроме того, возможно затопление улиц в районах, расположенных в низине, подвалов и цокольных этажей зданий, а потому жителей попросили воздержаться от использования подземных переходов.
Несмотря на предупреждения, жители города все равно столкнулись с последствиями непогоды: часть автомобилистов попали в пробку на Оганова из-за огромной старой лужи, другие получили возможность «помыть» машину из-за засоров ливневок в Левенцовке, а пешеходы попали под дождь в подземном переходе под Ворошиловским мостом.
Протоиерей Патриаршего собора Новочеркасска Георгий Сморкалов объявил о необычном явлении — в храме закровоточило распятие Иисуса Христа.
Священнослужитель сообщил, что явление заметили еще в прошлом году перед началом спецоперации на Украине, и хотя сам Сморкалов не видел его — ему продемонстрировали капли крови на церковной атрибутике.
Свидетелями кровоточения распятия стали артисты Антон и Виктория Макарские, которые посетили храм во время съемок фильма.
Традиционно распятие выносят на Страстную Седмицу в центр собора, однако во время демонстрации распятия прихожанам оно не кровоточило.
В четверг, 13 апреля, Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина» рассказал СМИ о происхождении листовок, распространяемых на улицах Ростова, в которых ЧВК «Вагнер» сообщает о поисках новобранцев.
В течение последних дней горожане часто сообщали о подозрительных листовках в почтовых ящиках, призывающих идти на службу в ЧВК и присоединиться к СВО на добровольной основе.
И вот пресс-служба подтвердила, что «Вагнер» ведет набор рекрутов в возрасте от 21 года до 60 лет, которые будут получать от 240 тысяч рублей за несение службы.