По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня город накроет ливнями с грозой и градом, при этом ожидаемая скорость ветра составит до 23 метров в секунду, что может привести к обрыву линий электропередачи, а также падению деревьев и рекламных щитов.

Кроме того, возможно затопление улиц в районах, расположенных в низине, подвалов и цокольных этажей зданий, а потому жителей попросили воздержаться от использования подземных переходов.