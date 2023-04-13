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Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник

13 апреля 2023, 11:28
Фото: Страница в соцсети Артема Коганова
Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник
Руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района Ростова-на-Дону стал Артем Коганов, сообщают СМИ.

Ранее на этом посту находилась Стелла Руф, которая уволилась в феврале и перешла на работу в Таганрог. Теперь 161.ру пишет, что 11 апреля назначили Коганова, которого в скором времени должны представить коллективу.

«Коганов ранее вел бизнес на незаконно занятом земельном участке и получил более 2 миллионов рублей штрафа. А после он стал банкротом», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Однако на сайте «Судебных и нормативных актах РФ» опубликовано решение арбитражного суда о том, что человека с именем Артем Коганов признали банкротом.

Добавим, что на портале администрации сейчас начальником УЖКХ Пролетарского района все еще числится Руф.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.

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