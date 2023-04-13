Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ранее на этом посту находилась Стелла Руф, которая уволилась в феврале и перешла на работу в Таганрог. Теперь 161.ру пишет, что 11 апреля назначили Коганова, которого в скором времени должны представить коллективу.
«Коганов ранее вел бизнес на незаконно занятом земельном участке и получил более 2 миллионов рублей штрафа. А после он стал банкротом», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Однако на сайте «Судебных и нормативных актах РФ» опубликовано решение арбитражного суда о том, что человека с именем Артем Коганов признали банкротом.
Добавим, что на портале администрации сейчас начальником УЖКХ Пролетарского района все еще числится Руф.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.