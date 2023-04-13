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Установленный к ЧМ-18 ларек в виде мяча сгорел в ростовском парке

13 апреля 2023, 12:39
Фото: ВК "Это Ростов!"
Установленный к ЧМ-18 ларек в виде мяча сгорел в ростовском парке
В Ростове-на-Дону в парке имени Октябрьской революции сгорел ларек, установленный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ларек, который полностью охватило огнем, был выполнен в форме большого мяча. В региональном МЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.

«Сначала на место прибыла охрана парка и неравнодушные очевидцы, они попытались ликвидировать пожар огнетушителями, которые взяли в заведениях», — написал автор.

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Фото: wikimapia.org/Tihonov60

Он добавил, что позже прибыли сотрудники МЧС и присоединились к тушению огня. О пострадавших информации не поступало.

По данным регионального УМЧС, площадь пожара составила пять квадратных метров, ликвидировать его удалось в течение 25 минут. К этой работе привлекли восемь специалистов, которым потребовались две единицы техники.

Установленный к ЧМ-18 ларек в виде мяча сгорел в ростовском парке
Видео: ТГ канал Tutina

Ранее в Таганроге 47-летний мужчина погиб из-за неаккуратного курения.

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