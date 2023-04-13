Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ларек, который полностью охватило огнем, был выполнен в форме большого мяча. В региональном МЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.
«Сначала на место прибыла охрана парка и неравнодушные очевидцы, они попытались ликвидировать пожар огнетушителями, которые взяли в заведениях», — написал автор.
Он добавил, что позже прибыли сотрудники МЧС и присоединились к тушению огня. О пострадавших информации не поступало.
По данным регионального УМЧС, площадь пожара составила пять квадратных метров, ликвидировать его удалось в течение 25 минут. К этой работе привлекли восемь специалистов, которым потребовались две единицы техники.