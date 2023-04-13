В День космонавтики ЮФУ познакомил школьников Ростова с достижениями науки о космосе

В рамках мероприятий школьники смогли увидеть и изучить экспонаты Политехнического музея и Института высоких технологий и пьезотехники, которые относились к сферам авиации и космонавтики. В экспозиции были представлены памятные медали со значками, костюмом летчика, фотографиями подготовки Юрия Гагарина к полету, кроме того, дети увидели прибор ориентации на Земле в составе космических аппаратов и посетили интерактивную зону выставки «Как звучат планеты». Школьникам понравилось, что некоторые экспонаты музея были доступны для примерки.