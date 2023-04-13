В День космонавтики ЮФУ познакомил школьников Ростова с достижениями науки о космосе

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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В среду, 12 апреля, ростовские школьники посетили исторический парк «Россия — моя история», где прошли совместные мероприятия ЮФУ, Союза машиностроителей России и Российского общества «Знание», посвященные не только празднованию Дня космонавтики, но также открытия Всероссийской акции «Неделя без турникетов» и начала XIV Фестиваля науки Юга России.
В рамках мероприятий школьники смогли увидеть и изучить экспонаты Политехнического музея и Института высоких технологий и пьезотехники, которые относились к сферам авиации и космонавтики. В экспозиции были представлены памятные медали со значками, костюмом летчика, фотографиями подготовки Юрия Гагарина к полету, кроме того, дети увидели прибор ориентации на Земле в составе космических аппаратов и посетили интерактивную зону выставки «Как звучат планеты». Школьникам понравилось, что некоторые экспонаты музея были доступны для примерки.
С поздравительным словом к гостям и участникам мероприятий обратился директор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Владимир Кирик, который отметил, что в России богатая история изучения космоса, позволившая ученым отправить людей за пределы атмосферы Земли.
«Сегодня, когда мы вступили в космическую эру на базе крупнейших российских университетов, среди которых и Южный федеральный университет, ведутся самые разные исследования в космической отрасли», — обратился к присутствующим Владимир Кирик, добавив, что двери вуза всегда открыты для будущих исследователей и ученых, заинтересованных в астрофизике и астрономии.
В программу мероприятий для школьников также вошла космическая викторина, во время которой участники смогли получить призы от Союза машиностроителей России, просмотр фильма «Создать космонавта» о предполетной подготовке астронавтов.
Заведующая кафедрой физики космоса ЮФУ Ирина Ачарова отметила важность космонавтики для современной науки, напомнив, что многие разработки для изучения космоса в конечном итоге стали использовать на Земле.
После просмотра фильма школьники получили возможность поговорить с экспертом, который объяснил им не только процессы излучения света звездами, но также причины их гибели и зарождения, а также обсудил с детьми перспективы изучения космоса человечеством. За самые интересные вопросы дети получали памятные призы.
Так, например, восьмиклассник СУНЦ ЮФО Игорь Рожин, интересующийся космосом, получил приз за необычный вопрос и рассказал, что самым ярким впечатлением для него стала возможность примерки экспонатов выставки на себя.