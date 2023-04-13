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В ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области

13 апреля 2023, 11:34
Фото: Frank Schwichtenberg/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области
В Центре общественных связей ФСБ предупредили дончан и жителей других субъектов Российской Федерации о кибератаках на критическую инфраструктуру страны, об этом сообщили в Национальной службе новостей.

В четверг, 13 апреля, в России зафиксировали более пяти тысяч DDoS-атак с начала 2022 года, целью которых стало нарушение работы банков, судов, страховых компаний, таможни, сайтов органов власти и другой критической инфраструктуры России.

Кибератакам подвергся сайт городской администрации Ростова в апреле
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Специалисты центра общественных связей ФСБ уточнили, что спецслужбы предприняли своевременные меры, которые позволили ликвидировать негативные последствия хакерских атак.

Напомним, с 2022 года в Ростовской области атакам хакеров подверглись госучреждения, донские СМИ, сайт публичной библиотеки Ростова, где прошла патриотическая выставка, и даже донские автовокзалы.

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