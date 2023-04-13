Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В четверг, 13 апреля, в России зафиксировали более пяти тысяч DDoS-атак с начала 2022 года, целью которых стало нарушение работы банков, судов, страховых компаний, таможни, сайтов органов власти и другой критической инфраструктуры России.
Специалисты центра общественных связей ФСБ уточнили, что спецслужбы предприняли своевременные меры, которые позволили ликвидировать негативные последствия хакерских атак.
Напомним, с 2022 года в Ростовской области атакам хакеров подверглись госучреждения, донские СМИ, сайт публичной библиотеки Ростова, где прошла патриотическая выставка, и даже донские автовокзалы.