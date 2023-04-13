rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Изображение материала

Распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске

13 апреля 2023, 10:33
Фото: soborpatriarha ВК
В Патриаршем соборе Новочеркасска закровоточило распятие Иисуса Христа

В Патриаршем соборе в Новочеркасске закровоточило распятие Иисуса Христа

В Новочеркасске распятие Иисуса Христа стало кровоточить в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе, пишут СМИ.

Протоиерей Патриаршего собора Новочеркасска Георгий Сморкалов рассказал газете «Молот», что в храме стало кровоточить распятие Иисуса Христа. По его словам, это произошло перед началом спецоперации на Украине.

Сам Сморкалов этого не видел, ему якобы показали «капельки крови». Это же подтверждают артисты Антон и Виктория Макарские, посетившие храм в рамках съемок фильма с православной тематикой.

Фото: Газета "Молот"
Ростовский митрополит Меркурий посетовал, что люди уклоняются от встречи с Богом
Узнать подробнее

Сообщается, что распятие выносится на Страстной Седмице в середину собора. Однако в такие моменты оно обычно не кровоточило.

Ранее храму в Ростовской области передали из Парижа мощи великомученика Пантелеимона.

Читайте также:
Храму в Ростовской области передали из Парижа мощи великомученика ПантелеимонаМитрополит Меркурий рассказал о появлении в Ростове очередного церковного музеяДонской митрополит Меркурий призвал священников любить людей
#Алина Заярная#Храмы в Ростовской области#РПЦ в Ростовской области#Общество#Новости#Православие в Ростовской области
Подпишитесь
Юрист Габович разъяснил ростовчанам новые особенности призыва на военную службу
Сегодня, 10:17
Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь
Сегодня, 08:01
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля
Сегодня, 07:46
Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля
Сегодня, 07:46
Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля
Сегодня, 07:11
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22