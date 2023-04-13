Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Протоиерей Патриаршего собора Новочеркасска Георгий Сморкалов рассказал газете «Молот», что в храме стало кровоточить распятие Иисуса Христа. По его словам, это произошло перед началом спецоперации на Украине.
Сам Сморкалов этого не видел, ему якобы показали «капельки крови». Это же подтверждают артисты Антон и Виктория Макарские, посетившие храм в рамках съемок фильма с православной тематикой.
Сообщается, что распятие выносится на Страстной Седмице в середину собора. Однако в такие моменты оно обычно не кровоточило.
Ранее храму в Ростовской области передали из Парижа мощи великомученика Пантелеимона.