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В рамках акции «Мы - граждане России!» губернаторы вручили паспорта

13 апреля 2023, 12:37
Фото: будьвдвижении.рф
В рамках акции «Мы - граждане России!» в 10 регионах страны состоялась церемония вручения школьникам паспорта гражданина Российской Федерации. В некоторых субъектах мероприятие поддержали губернаторы.

В первый день акции паспорта получили 430 ребят в ЯНАО, Астраханской, Калининградской и Оренбургской областях, где основной документ вручили главы регионов. Вручение также прошло в Москве, Алтайском крае, Дагестане и Татарстане, Тульской и Новосибирской областях, сообщает 56orb.ru.

В своем выступлении губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что паспорт - это не только возможность стать полноценным участником общества, но и ответственность за судьбу страны и обязанность заботиться о ней.

«Уверен, что каждый из вас вносит свой заметный вклад в развитие России и нашего региона», - сказал Бабушкин.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал символичным то, что ребята получают паспорта в День космонавтики. Он заявил, что молодым людям нужно состояться как профессионалам в своем любимом деле, как гражданам, как счастливым людям.

«Будьте всегда и во всем первыми, у вас все получится!» - напутствовал ребят Артюхов.

Всероссийская акция проводится с целью формирования гражданской, патриотической позиции молодого поколения, чтобы оно идентифицировало свою судьбу с судьбой государства. В этом году в акции «Мы - граждане России!» примут участие более 500 тысяч школьников во всех 89 регионах России.

Как сказал председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров, акция будет расти, и уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 миллиона ребят.

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