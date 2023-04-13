В рамках акции «Мы - граждане России!» губернаторы вручили паспорта

Всероссийская акция проводится с целью формирования гражданской, патриотической позиции молодого поколения, чтобы оно идентифицировало свою судьбу с судьбой государства. В этом году в акции «Мы - граждане России!» примут участие более 500 тысяч школьников во всех 89 регионах России.