Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Портал Dоnnews со ссылкой на представителей администрации рассказал, что за год водителям в Ростове-на-Дону выписали более 17 тысяч штрафов из-за неоплаченной парковки. Это больше показателей 2021 года практически в семь раз, при этом больше половины нарушителей решили проигнорировать выписанные им штрафы.
Власти уточнили, что только за период с августа по декабрь нарушители получили более 14,7 тысячи штрафов, это в шесть раз больше, чем выписывали водителям за весь календарный 2021 год.
Общая сумма штрафов в 2022 году составила 25,6 миллиона рублей, однако нарушители оплатили менее 50% суммы — только 10,5 миллиона рублей.
Ранее в Ростове объявили, что с 1 апреля начнут штрафовать водителей, которые паркуются на остановках общественного транспорта.