Портал Dоnnews со ссылкой на представителей администрации рассказал, что за год водителям в Ростове-на-Дону выписали более 17 тысяч штрафов из-за неоплаченной парковки. Это больше показателей 2021 года практически в семь раз, при этом больше половины нарушителей решили проигнорировать выписанные им штрафы.