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В Ростове за 2022 год выписали более 17 тысяч штрафов за неоплату парковки

13 апреля 2023, 13:05
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове за 2022 год выписали более 17 тысяч штрафов за неоплату парковки
В Ростове в 2022 году в семь раз выросло количество штрафов, выписанных за неоплаченную парковку, об этом сообщили в городской администрации.

Портал Dоnnews со ссылкой на представителей администрации рассказал, что за год водителям в Ростове-на-Дону выписали более 17 тысяч штрафов из-за неоплаченной парковки. Это больше показателей 2021 года практически в семь раз, при этом больше половины нарушителей решили проигнорировать выписанные им штрафы.

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Власти уточнили, что только за период с августа по декабрь нарушители получили более 14,7 тысячи штрафов, это в шесть раз больше, чем выписывали водителям за весь календарный 2021 год.

Общая сумма штрафов в 2022 году составила 25,6 миллиона рублей, однако нарушители оплатили менее 50% суммы — только 10,5 миллиона рублей.

Ранее в Ростове объявили, что с 1 апреля начнут штрафовать водителей, которые паркуются на остановках общественного транспорта.

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