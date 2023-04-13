Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Портал Dondау со ссылкой на собственные источники рассказал, что во вторник, 11 апреля, в Сальске во дворе частного домовладения обнаружили труп несовершеннолетнего. 15-летний юноша был повешен.
В настоящий момент известно, что семья мальчика не состояла на учете в полиции. Теперь полицейским предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб несовершеннолетний и восстановить картину произошедшего.
Информация о происшествии пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные о гибели несовершеннолетнего жителя Сальска уточняются.
Ранее в одной из гостиниц Таганрога нашли повешенным пожилого постояльца.