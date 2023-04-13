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В Сальске во дворе дома нашли повешенным 15-летнего подростка

13 апреля 2023, 15:38
Фото: pxhere.com
В Сальске во дворе дома нашли повешенным 15-летнего подростка
В Сальске обнаружили тело 15-летнего юноши, повешенного на территории одного из домовладений, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на собственные источники рассказал, что во вторник, 11 апреля, в Сальске во дворе частного домовладения обнаружили труп несовершеннолетнего. 15-летний юноша был повешен.

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В настоящий момент известно, что семья мальчика не состояла на учете в полиции. Теперь полицейским предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб несовершеннолетний и восстановить картину произошедшего.

Информация о происшествии пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные о гибели несовершеннолетнего жителя Сальска уточняются.

Ранее в одной из гостиниц Таганрога нашли повешенным пожилого постояльца.

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