Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Власти города обратились к жителям Таганрога с объявлением, что в субботу, 15 апреля, из-за празднования Пасхи и проведения богослужений принято решение продлить график работы общественного транспорта. Городские маршруты будут обеспечивать пассажироперевозки до 24.00 мск.
Аналогичные изменения в работу общественного транспорта внесли и в Ростове, разница лишь в том, что в донской столице автобусы, троллейбусы и другие виды общественного транспорта будут развозить пассажиров по маршруту до 05.00 мск.
Ранее в Ростове цены на куличи взлетели до двух тысяч рублей за штуку.