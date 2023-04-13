rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Изображение материала

В Таганроге на Пасху работу общественного транспорта продлили до полуночи

13 апреля 2023, 16:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганроге на Пасху работу общественного транспорта продлили до полуночи
В Таганроге собираются продлить работу общественного транспорта на Пасху, 15 апреля, об этом рассказали в городской администрации.

Власти города обратились к жителям Таганрога с объявлением, что в субботу, 15 апреля, из-за празднования Пасхи и проведения богослужений принято решение продлить график работы общественного транспорта. Городские маршруты будут обеспечивать пассажироперевозки до 24.00 мск.

Спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой
Узнать подробнее

Аналогичные изменения в работу общественного транспорта внесли и в Ростове, разница лишь в том, что в донской столице автобусы, троллейбусы и другие виды общественного транспорта будут развозить пассажиров по маршруту до 05.00 мск.

Ранее в Ростове цены на куличи взлетели до двух тысяч рублей за штуку.

Читайте также:
В Ростовской области избавляются от коррупционеров, готовятся к Пасхе и ждут летоМеры безопасности усилят в Ростовской области перед ПасхойКак подготовиться к Пасхе: советы экспертов
#Надежда Пустяк#Религия#Пасха в Ростовской области#Пасхальные службы в Ростове#Общественный транспорт в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
Улицы Ростова заливает дождем, а почтовые ящики заваливают листовками о наборе в ЧВК
Сегодня, 15:27
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Сегодня, 15:24
«Тонем мы»: житель Батайска пожаловался на непроходимую из-за дождя улицу Смоленскую
Сегодня, 15:06
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Сегодня, 14:18
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля
Сегодня, 13:43
Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
Сегодня, 13:56