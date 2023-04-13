rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Врач: придерживайтесь правила одного дня при самолечении

13 апреля 2023, 14:27
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился советами о том, как правильно лечиться самостоятельно в домашних условиях. Согласно эксперту, при самолечении необходимо придерживаться правила одного дня.

Это означает, что в ходе лечения важно понимать, удается ли справиться с болезнью самостоятельно в течение дня. Если состояние здоровья продолжает ухудшаться, то в таком случае необходимо обратиться к врачу. В основном самостоятельно можно лечиться от насморка, боли в горле и кашля, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Врач отметил, что важно понимать свои возможности и не пренебрегать медицинской помощью в случае ухудшения состояния здоровья. Таким образом, соблюдая правило одного дня и не нарушая инструкций, можно успешно лечиться самостоятельно в домашних условиях.

#Общество
Подпишитесь
Улицы Ростова заливает дождем, а почтовые ящики заваливают листовками о наборе в ЧВК
Сегодня, 15:27
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Сегодня, 15:24
«Тонем мы»: житель Батайска пожаловался на непроходимую из-за дождя улицу Смоленскую
Сегодня, 15:06
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Сегодня, 14:18
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля
Сегодня, 13:43
Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
Сегодня, 13:56