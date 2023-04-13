Врач: придерживайтесь правила одного дня при самолечении

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Это означает, что в ходе лечения важно понимать, удается ли справиться с болезнью самостоятельно в течение дня. Если состояние здоровья продолжает ухудшаться, то в таком случае необходимо обратиться к врачу. В основном самостоятельно можно лечиться от насморка, боли в горле и кашля, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
Врач отметил, что важно понимать свои возможности и не пренебрегать медицинской помощью в случае ухудшения состояния здоровья. Таким образом, соблюдая правило одного дня и не нарушая инструкций, можно успешно лечиться самостоятельно в домашних условиях.