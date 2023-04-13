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«Все против людей»: жители Ростова ищут виноватых в затопленной 13 апреля Левенцовке

13 апреля 2023, 04:58
Фото: 1MI
«Все против людей»: жители Ростова ищут виноватых в затопленной 13 апреля Левенцовке

Жители затопленной Левенцовки в Ростове потребовали прочистить ливневки

В Ростове-на-Дону дождь стал причиной подтопления части дорог в районе Левенцовском, это вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Напомним, что мощный ливень обрушился на Ростов в ночь на 13 апреля. Уже около 01.30 жители района Левенцовский стали сообщать о затоплении участка на пересечении улиц Еременко и Гарнизонный, улица Еременко также оказалась частично подтоплена.

«Кошмар! Где ливневки для стока вод, непонятно… Строят кучу домов, но, по факту, ничего не приспособлено для людей. Вот действительно важная проблема, которую необходимо решать незамедлительно!», — написала одна из местных жительниц в социальных сетях под видеороликом с места происшествия.

Подтопленные улицы в Ростове-на-Дону продолжит заливать дождями 13 апреля
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На что комментаторы сообщили, что на указанном перекрестке есть ливневка, но она, вероятно, оказалась засорена. «Автору ролика нужно взять любой предмет с рукояткой и элементарно почистить от наплывшего засора решётки. Она как раз на повороте находится». «Только делать это должен не автор ролика. Да и регулярный засор говорит о системной проблеме». «А почему это должен делать автор ролика, а не рабочие?».

Кроме того, люди стали сообщать об аналогичных проблемах в других районах города — например, на Берберовке.

Напомним, что власти в Ростове обратились к работодателям с просьбой отправить на удаленку сотрудников или дать им выходные дни на время непогоды.

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