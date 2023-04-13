На что комментаторы сообщили, что на указанном перекрестке есть ливневка, но она, вероятно, оказалась засорена. «Автору ролика нужно взять любой предмет с рукояткой и элементарно почистить от наплывшего засора решётки. Она как раз на повороте находится». «Только делать это должен не автор ролика. Да и регулярный засор говорит о системной проблеме». «А почему это должен делать автор ролика, а не рабочие?».