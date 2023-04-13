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Юрист Габович разъяснил ростовчанам новые особенности призыва на военную службу

13 апреля 2023, 10:17
Фото: donland.ru
Юрист Габович разъяснил ростовчанам новые особенности призыва на военную службу
Законопроект о способах вручения повестки для прохождения военной службы одобрен Советом Федерации. Сейчас ожидается, когда его подпишет Президент РФ. После этого закон будет опубликован и вступит в законную силу, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, новый закон будет достаточно объемным. В числе нововведений спикер обращает внимание на то, что повестки в военкомат будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронном виде с указанием последствий невыполнения требований, указанных в них.

«Направленные почтой повестки будут считаться врученными в день доставки — при наличии соответствующей пометки. А повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина на госуслугах», — отмечает Антон Габович.

Юрист добавляет, что в законе также есть и оговорка. В случае, если повестка не была вручена одним из способов — в письменной или электронной форме, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном реестре повесток.

В случае, если повестка не была вручена одним из способов — в письменной или электронной форме, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном реестре повесток.В случае, если повестка не была вручена одним из способов — в письменной или электронной форме, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном реестре повесток.
В случае, если повестка не была вручена одним из способов — в письменной или электронной форме, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном реестре повесток.
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал о новом способе вручения повесток ростовчанам под роспись
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«В случае неявки по повестке вводится ряд запретов. Запрет на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Запрет на постановку на учет в налоговом органе. Запрет на регистрацию прав на недвижимость и транспортные средства. Отказ в заключении кредитных договоров», — подчеркивает собеседник.

Такие меры, направленные на обеспечение явки, по словам собеседника, будут обозначены в предупреждении. Этот документ также, в течение суток, направят получившим повестку.

Предупреждение будет формироваться и в реестре воинского учета в автоматическом режиме. В случае неявки по повестке без уважительной причины, указанные в предупреждении меры начнут действовать по истечению 20 календарных дней.

«Подчеркну, что воинская обязанность — это не право гражданина, а конституционная обязанность. Это зафиксировано в Конституции России. Поэтому законопослушные граждане не получат никаких ущемлений в правах», — резюмирует собеседник.

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