Однако в четверг, 13 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в рядах силовиков сообщил, что сотрудников полиции, задержанных в Ростове, собираются отправить в Ставрополье. Что касается начальников полиции и других руководителей силовых структур, они должны направиться в СИЗО Москвы.