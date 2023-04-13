rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Изображение материала

Задержанных полицейских из Ростова отправят в СИЗО Москвы и Ставрополья

13 апреля 2023, 16:00
Фото: 1MI
Задержанных полицейских из Ростова отправят в СИЗО Москвы и Ставрополья
В Ростове задержанных подозреваемых по делу о полицейской ОПГ отправят в СИЗО Ставрополья и Москвы, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, недавно в Ростове прошли масштабные обыски по делу ОПГ, сформированной в структуре МВД Ростовской области. Подозреваемыми по делу проходят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, одному из них удалось скрыться от следствия.

Однако в четверг, 13 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в рядах силовиков сообщил, что сотрудников полиции, задержанных в Ростове, собираются отправить в Ставрополье. Что касается начальников полиции и других руководителей силовых структур, они должны направиться в СИЗО Москвы.

Силовики нагрянули к начальнику полиции общественной безопасности Ростова Лапшину
Узнать подробнее

Изначально планировалось «перебросить» большую часть задержанных в Пятигорск, но, по словам источника, поступило особое распоряжение направить главных фигурантов и руководство полиции в Москву. В настоящий момент точно неизвестно, сколько именно задержанных отправятся в СИЗО.

Информация к настоящему времени не получила подтверждения в МВД или других органах власти, данные по этому решению уточняются.

Читайте также:
В Ростове арестовали начальника отдела полиции №8 Алексея АбакумоваПолитолог Сухарь разъяснил, о чем говорят обыски в полиции Ростова«Были судьи, теперь они, дальше кто?»: ростовчане прокомментировали обыски в полиции
#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Дело о коррупции внутри полиции в Ростове#Обыски и задержания полицейских в Ростове#Полицейское ОПГ в Ростове#Преступность в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Ставропольский край#Москва#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Улицы Ростова заливает дождем, а почтовые ящики заваливают листовками о наборе в ЧВК
Сегодня, 15:27
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Сегодня, 15:24
«Тонем мы»: житель Батайска пожаловался на непроходимую из-за дождя улицу Смоленскую
Сегодня, 15:06
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Сегодня, 14:18
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля
Сегодня, 13:43
Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
Сегодня, 13:56