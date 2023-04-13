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Напомним, недавно в Ростове прошли масштабные обыски по делу ОПГ, сформированной в структуре МВД Ростовской области. Подозреваемыми по делу проходят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, одному из них удалось скрыться от следствия.
Однако в четверг, 13 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в рядах силовиков сообщил, что сотрудников полиции, задержанных в Ростове, собираются отправить в Ставрополье. Что касается начальников полиции и других руководителей силовых структур, они должны направиться в СИЗО Москвы.
Изначально планировалось «перебросить» большую часть задержанных в Пятигорск, но, по словам источника, поступило особое распоряжение направить главных фигурантов и руководство полиции в Москву. В настоящий момент точно неизвестно, сколько именно задержанных отправятся в СИЗО.
Информация к настоящему времени не получила подтверждения в МВД или других органах власти, данные по этому решению уточняются.