rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Изображение материала

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля

13 апреля 2023, 13:43
Фото: Antonio Borrillo/cc0/wikimedia.org
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля
В Ростовской области в ночное время может похолодать до минус четырех градусов, сообщили синоптики.

Согласно прогнозам, ночью 15 апреля температура может упасть ниже нуля. Прогноз также распространяется на 16 и 17 апреля. 

В дневное время температура будет подниматься до 12 градусов и возможны дожди. Синоптики предполагают, что порывы ветра в эти дни могут достигать 20 метров в секунду. 

Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
Узнать подробнее

Осадки должны прекратиться в воскресенье, 16 числа, когда наступит облачная погода. Такие условия сохранятся и в начале следующей недели.

Напомним, что в Ростове из-за ливней затопило дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский. 

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Погода Ростов#Погода в Ростове#Погода в Ростовской области#Погода в Ростове-на-Дону#Погода на Пасху в Ростове
Подпишитесь
Улицы Ростова заливает дождем, а почтовые ящики заваливают листовками о наборе в ЧВК
Сегодня, 15:27
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Сегодня, 15:24
«Тонем мы»: житель Батайска пожаловался на непроходимую из-за дождя улицу Смоленскую
Сегодня, 15:06
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Сегодня, 14:18
Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
Сегодня, 13:56