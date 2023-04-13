Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Согласно прогнозам, ночью 15 апреля температура может упасть ниже нуля. Прогноз также распространяется на 16 и 17 апреля.
В дневное время температура будет подниматься до 12 градусов и возможны дожди. Синоптики предполагают, что порывы ветра в эти дни могут достигать 20 метров в секунду.
Осадки должны прекратиться в воскресенье, 16 числа, когда наступит облачная погода. Такие условия сохранятся и в начале следующей недели.
Напомним, что в Ростове из-за ливней затопило дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский.