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Житель Первомайского района Ростова погиб, упав с девятого этажа здания

13 апреля 2023, 12:07
Фото: 1MI
Житель Первомайского района Ростова погиб, упав с девятого этажа здания
В Ростове сообщили о трагической гибели местного жителя, выпавшего с девятого этажа, подробностями поделились местные СМИ.

В четверг, 13 апреля, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на очевидцев рассказал о гибели местного жителя, который погиб при падении с девятого этажа многоэтажного дома, расположенного на улице Лелюшенко в Первомайском районе города.

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По словам очевидцев, все произошло в ночь на 13 апреля, труп мужчины, предположительно, в возрасте 30 лет обнаружили около 05.00 мск. Местные жители вызвали медиков на место происшествия, однако ростовчанин погиб до приезда скорой помощи.

Официально о гибели мужчины не сообщалось, информация уточняется.

Напомним, ранее в Ростове погибла юная девушка, которая выпала из окна многоэтажки в Нахичевани.

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