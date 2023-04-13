Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В четверг, 13 апреля, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на очевидцев рассказал о гибели местного жителя, который погиб при падении с девятого этажа многоэтажного дома, расположенного на улице Лелюшенко в Первомайском районе города.
По словам очевидцев, все произошло в ночь на 13 апреля, труп мужчины, предположительно, в возрасте 30 лет обнаружили около 05.00 мск. Местные жители вызвали медиков на место происшествия, однако ростовчанин погиб до приезда скорой помощи.
Официально о гибели мужчины не сообщалось, информация уточняется.
Напомним, ранее в Ростове погибла юная девушка, которая выпала из окна многоэтажки в Нахичевани.