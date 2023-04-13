По словам очевидцев, все произошло в ночь на 13 апреля, труп мужчины, предположительно, в возрасте 30 лет обнаружили около 05.00 мск. Местные жители вызвали медиков на место происшествия, однако ростовчанин погиб до приезда скорой помощи.