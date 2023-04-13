Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Ранее появилось видео, на котором мужчина во время разговора с девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Сам он скрылся, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и найти нападавшего.
Теперь стало известно о задержании 18-летнего парня, решается вопрос о его аресте. Также возбудили уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности.
Telegram-канал Don_Mash написал, что фигуранта задержали дома, когда он впервые после инцидента решил лично поговорить с матерью, но заметив правоохранителей, попытался скрыться, однако его поймали и надели наручники.