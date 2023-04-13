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Жителя в Ростовской области задержали за избиение 14-летней девушки

13 апреля 2023, 09:29
Фото: ТГ канал don_mash
Жителя в Ростовской области задержали за избиение 14-летней девушки
В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении 14-летней девушки в Азове, сообщили в региональном УСКР.

Ранее появилось видео, на котором мужчина во время разговора с девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Сам он скрылся, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и найти нападавшего.

Теперь стало известно о задержании 18-летнего парня, решается вопрос о его аресте. Также возбудили уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности.

Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
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Telegram-канал Don_Mash написал, что фигуранта задержали дома, когда он впервые после инцидента решил лично поговорить с матерью, но заметив правоохранителей, попытался скрыться, однако его поймали и надели наручники. 

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