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Бастрыкину доложат о деле о частично парализованной жительнице в Ростовской области

14 апреля 2023, 05:02
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о жительнице Ростовской области, которую частично парализовало после родов, сообщает СКР.

Ранее Telegram-каналы писали, что девушка родила в больнице в Батайске и у нее ухудшилось состояние здоровья, а через полтора месяца ее частично парализовало. Говорилось, что причиной стала неправильная анестезия.

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В результате все материалы направили в органы полиции для возбуждения уголовного дела. Председатель СКР поручил предоставить доклад по этой ситуации.

До этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил задержать жителя Азова, сломавшего челюсть девочке.

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