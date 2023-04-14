Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Ранее Telegram-каналы писали, что девушка родила в больнице в Батайске и у нее ухудшилось состояние здоровья, а через полтора месяца ее частично парализовало. Говорилось, что причиной стала неправильная анестезия.
В результате все материалы направили в органы полиции для возбуждения уголовного дела. Председатель СКР поручил предоставить доклад по этой ситуации.
До этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил задержать жителя Азова, сломавшего челюсть девочке.