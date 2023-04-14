«Ведь все уже давно признали, что на территории Украины долгое время действовали биолаборатории, которые проводили испытания. Не исключено, что именно из-за этого в районах восточного Донбасса наблюдались вспышки различных инфекционных заболеваний. Заболевания возникали очагово, и это настораживает. Да и появление пандемии вызывает много вопросов. Поэтому попытки применения бактериологического оружия исключать очень сложно», — делится мыслями эколог Андрей Зайчиков.