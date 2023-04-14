Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Какова этиология этого налета, почему он появляется на деревьях, и что говорят лабораторные исследования — в материале RostovGazeta.
Длительное время жители Ростовской области обсуждали тему странных белых полос, не исчезающих в небе длительное время. Эксперты разъясняли, что эти полосы являются инверсионными следами, которые оставляет самолет. По сути, они представляют собой искусственные облака.
Однако некоторые читатели RostovGazeta по-прежнему склонны верить в конспирологию. Сегодня люди стали бдительными, обращают внимание на любые детали, которые кажутся им подозрительными.
«Ведь все уже давно признали, что на территории Украины долгое время действовали биолаборатории, которые проводили испытания. Не исключено, что именно из-за этого в районах восточного Донбасса наблюдались вспышки различных инфекционных заболеваний. Заболевания возникали очагово, и это настораживает. Да и появление пандемии вызывает много вопросов. Поэтому попытки применения бактериологического оружия исключать очень сложно», — делится мыслями эколог Андрей Зайчиков.
«Мы же находимся в зоне, которая может попасть под воздействие воздушных потоков с Украины. У нас роза ветров. Ветер периодически переносит в Ростовскую область серьезные воздушные массы. Вспомните, когда была трагедия на Чернобыльской АЭС, до нас в любом случае доходило воздействие», — говорит эколог.
В редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди обеспокоены появлением странного налета — некой пленки на зеленой кроне деревьев и кустов за городом.
Казалось бы, подобная ситуация — не редкость в Ростовской области. Так, летом 2022 года подобный вопрос поднимали жители Аксайского района. Тогда, столбы белой пыли были настолько огромными, что люди приняли их за возгорание, и намеревались вызывать пожарных.
Но оказалось, что в воздухе витал белый порошок. По словам местных жителей, он появился после того, как дорогу благоустроила администрация. Буквально на следующий день этот порошок покрыл все уличные объекты и растения. От белой пыли задыхались пассажиры в салонах автобусов. А местные боялись открывать окна.
Однако в пригороде Гуково белый налет на зеленой растительности жители фиксируют не первый год. Люди здесь все чаще обсуждают темы о возможном применении Украиной бактериологического оружия.
«Город у нас приграничный. СВО совсем рядом. На фоне происходящих в мире событий, любые аномалии вызывают опасения», — комментируют местные жители.
Неравнодушный активист из Гуково Евгений Дилис попытался самостоятельно выяснить этиологию появления белого налета на листве.
«За годы наблюдений я заметил, что этот налет активно развивается при высокой положительной температуре воздуха. В холод он не исчезает, а как будто „уходит в спячку“, оставаясь на листве», — отмечает Евгений.
Собеседник рассказывает, к чему привел его эксперимент.
«Я собрал налет и поместил его в чашку Петри [это прозрачный лабораторный сосуд, которые применяется в микробиологии и химии — прим. редакции]. Оставил в благоприятной теплой среде. И знаете, эти споры активно развиваются. Причем настолько активно, что буквально за одну ночь, вся поверхность чашки Петри заросла им. Это же наверняка ненормально», — делится мыслями житель Гуково.
Результаты эксперимента обеспокоили активиста. С этим вопросом он обратился к представителям научного сообщества, предоставив образцы. Мнения озвучили разные.
Ростовский врач-бактериолог при негласном общении отметила Евгению, что «это не гриб, а споровая».
Заведующий лаборатории Центра им. Гамалеи подчеркнул, что при исследовании методами бактериологии, в образце были идентифицированы микроорганизмы, в числе которых Клебсиелла пневмония. Однако специалист добавил, что на этот факт не стоит заострять внимания — сбор проводился не в стерильных условиях. В малых количествах Клебсиелла пневмония присутствует часто и не вызывает опасности.
В НИИ медицинской микологии им. Кашкина в Санкт-Петербурге сообщили, что главный микробы в образце — это бактерии. Необходимо бактериологическое исследование.
В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» ответили, что специализируются на изучении «исключительно вирусных инфекций». А бактериальными инфекциями занимается противочумный институт «Микроб» в Саратове.
Специалист «Вектора» также предупредил, что для начала, лучше обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, поскольку «Микроб» вряд ли будет напрямую контактировать с физлицом.
«Я сам ездил в Роспотребнадзор. Никакого официального подтверждения мне там не дали. Посмотрели образцы. Выдвинули теорию, что это лактоза, и не стали этим заниматься», — отмечает Евгений Дилис.
В Минздраве Ростовской области, куда обратился житель Гуково, и вовсе предоставили ответ на какой-то другой вопрос. Евгению сообщили известный факт, что «каждый гражданин имеет право на оказание медицинской помощи». И разъяснили, что делать при возникновении затруднений с установкой диагноза и назначением лечения.
Пытаясь разобраться, что же за бактерия годами живет на растительности в пригороде Гуково, в начале марта Евгений направил образцы белого налета в саратовскую лабораторию «Микроб».
«Но никакого ответа не поступило. И я сильно сомневаюсь, что поступит. Скорее всего, никто этим заниматься не стал», — говорит Дилис.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в лабораторию «Микроб». Информация уточняется.
Опрошенные RostovGazeta эксперты полагают, что появление белого налета на растительности может быть обусловлено и вполне естественными причинами. Например, деревья и кустарники могла поразить какая-то болезнь.
«Возможно, белый налет вызван нарушением баланса микроорганизмов из-за влияния климата, изменения погодных условий. А также из-за бесконтрольного применения химикатов в сельскохозяйственной деятельности, о чем мы постоянно говорим. Это же как раковые клетки, которые присутствуют в организме каждого человека, но активизируются только при влиянии каких-либо неблагоприятных явлений. В природе могло произойти то же самое, что и привело к общему сбою в экосистеме», — резюмирует Андрей Зайчиков.