Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Три частных домовладения оказались подтоплены на улице Шоссейной днем в пятницу из-за осадков. Уровень воды в помещениях достиг 10 сантиметров.
«В данный момент представители оперативных служб устраняют последствия стихии. Спасатели откачивают воду с помощью автоцистерн и мотопомп», — прокомментировали в управлении.
Напомним, что в четверг из-за ливня затопило дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский, на что жаловались местные жители. Согласно прогнозам, дождливой погода будет и в субботу, после чего станет облачно.