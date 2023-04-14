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Дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля

14 апреля 2023, 11:22
Фото: МЧС по РО
Дома начало топить в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля
В Ростове-на-Дону подтопило три дома из-за начавшегося дождя, сообщили в УМЧС по региону.

Три частных домовладения оказались подтоплены на улице Шоссейной днем в пятницу из-за осадков. Уровень воды в помещениях достиг 10 сантиметров.

«В данный момент представители оперативных служб устраняют последствия стихии. Спасатели откачивают воду с помощью автоцистерн и мотопомп», — прокомментировали в управлении.

Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
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Напомним, что в четверг из-за ливня затопило дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский, на что жаловались местные жители. Согласно прогнозам, дождливой погода будет и в субботу, после чего станет облачно. 

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