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Движение перекроют по Богатяновскому спуску в Ростове-на-Дону до 15 декабря

14 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за строительных работ перекроют движение транспорта на участке Богатяновского спуска, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать от проспекта Богатяновский спуск №3А до улицы Нижнебульварная, 35. Эти меры продлятся с 24 апреля по 15 декабря.

По информации городской администрации, запреты введут из-за необходимости провести строительные работы. 

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До этого стало известно, что остановку машин запретят в Ростове на Социалистической улице с 22 апреля. Власти объяснили ограничения необходимостью повысить безопасность движения по улице.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Перекрытие дорог#Дороги в Ростове#Ограничения в Ростове
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