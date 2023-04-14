Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ограничения будут действовать от проспекта Богатяновский спуск №3А до улицы Нижнебульварная, 35. Эти меры продлятся с 24 апреля по 15 декабря.
По информации городской администрации, запреты введут из-за необходимости провести строительные работы.
До этого стало известно, что остановку машин запретят в Ростове на Социалистической улице с 22 апреля. Власти объяснили ограничения необходимостью повысить безопасность движения по улице.