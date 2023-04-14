Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Напомним, что ученые АзНИИРХ разработали способ приготовления медуз, благодаря которому их можно будет употреблять в пищу. Исследователи изучили способ приготовления медуз, используемый в странах Азии. Там медузу для приготовления обрабатывают поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Последнее и насторожило ростовских ученых. Они говорят о том, что употребление такого количества алюминия не привычно для жителей нашего региона.
Медики подчеркивают, что человеку, как биологическому виду, несколько сот тысяч лет. За это время приобретены определенные пищевые привычки, которые позволяют быть человеком, хорошо себя чувствовать и размножаться.
«Если бы медузы были полезны для человека, их бы уже давно ели», — делится мнением врач, не пожелавший публиковать свои данные.
По его словам, можно пробовать есть кузнечиков, сушеных червячков и употреблять медуз. Только в каждом действии должен быть смысл. А в данном случае медики его не видят.
«Ученые сейчас исследуют вопрос об использовании медуз в пищу. Не исключено, что белок медузы действительно можно как-то переработать. Мы же употребляем водоросли в качестве клетчатки, выделяем из них агар, чтобы получать симпатичные кондитерские изделия», — высказывают мнение врачи.
Однако все сходятся в одном: вопрос надо тщательно исследовать, и только после этого принимать решение.
«Ведь может оказаться, что медуз, например, полезно добавлять в асфальт и получать из них качественные дороги. А, может, смешивать с хлопком для производства замечательных тканей. Но применять медуз в качестве еды — на мой взгляд, это извращение», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз и когда привыкнут к ней ростовчане.