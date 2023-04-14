Напомним, что ученые АзНИИРХ разработали способ приготовления медуз, благодаря которому их можно будет употреблять в пищу. Исследователи изучили способ приготовления медуз, используемый в странах Азии. Там медузу для приготовления обрабатывают поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Последнее и насторожило ростовских ученых. Они говорят о том, что употребление такого количества алюминия не привычно для жителей нашего региона.