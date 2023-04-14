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ФК «Ростов» оштрафовали из-за грубого поведения Карпина и команды

14 апреля 2023, 14:00
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» оштрафовали из-за грубого поведения Карпина и команды
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за неподобающего поведения тренера Валерия Карпина и команды, сообщили в Российском футбольном союзе.

Российский футбольный союз провел дисциплинарную комиссию, где рассмотрел поведение главного тренера и игроков ФК «Ростов» в матче против «Оренбурга». Команду оштрафовали на сто тысяч рублей за неподобающее поведение. Дело в том, что во время матча желтые карточки получили сразу шесть игроков «Ростов» и тренер Валерий Карпин.

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Сама игра закончилась со счетом 2:2. Очки желто-синим в матче принесли Егор Голенков и Максим Осипенко.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал причины поражения в Кубке России.

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