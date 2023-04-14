Российский футбольный союз провел дисциплинарную комиссию, где рассмотрел поведение главного тренера и игроков ФК «Ростов» в матче против «Оренбурга». Команду оштрафовали на сто тысяч рублей за неподобающее поведение. Дело в том, что во время матча желтые карточки получили сразу шесть игроков «Ростов» и тренер Валерий Карпин.