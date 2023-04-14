Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Град размером с горох выпал в Первомайском районе, после чего начался ливень, который приводит к подтоплению дорог. Под воду уходят, как проезжие части, так и тротуары.
Добавим, что проблемы из-за осадков в городе возникают второй день, так как ливневки не справляются со своими задачами. Так, под водой скрылись дороги в микрорайоне Левенцовский, а на улице Шоссейной затопило дома.
В данный момент представители оперативных служб устраняют последствия непогоды.
Аналогичные инциденты в городе происходили и ранее. Так, на левом берегу Дона в Ростове затопило базы отдыха из-за тающего снега.