rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Изображение материала

Град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля

14 апреля 2023, 13:29
Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler /CC0/wikimedia.org
Град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля
В Ростове-на-Дону в пятницу, 14 апреля, начался град, который сменился дождями, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Град размером с горох выпал в Первомайском районе, после чего начался ливень, который приводит к подтоплению дорог. Под воду уходят, как проезжие части, так и тротуары.

Добавим, что проблемы из-за осадков в городе возникают второй день, так как ливневки не справляются со своими задачами. Так, под водой скрылись дороги в микрорайоне Левенцовский, а на улице Шоссейной затопило дома. 

В данный момент представители оперативных служб устраняют последствия непогоды. 

Фото: ТГ канал Ростовская телега

Аналогичные инциденты в городе происходили и ранее. Так, на левом берегу Дона в Ростове затопило базы отдыха из-за тающего снега.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Подтопления в Ростове#Погода в Ростове#Дома затопило в Ростове
Подпишитесь
«Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет
Сегодня, 12:24
В Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку
Сегодня, 12:23
Замглавы МВД России Владимир Кубышко прибыл в Ростов из-за дела о полицейском ОПГ
Сегодня, 11:58
«Всех арестовывают, а ему все равно»: ростовчане высказались о задержании прокурора
Сегодня, 11:32
«Это извращение»: ростовский врач объяснил, почему не стоит есть медуз
Сегодня, 11:29
Дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля
Сегодня, 11:22