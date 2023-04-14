Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По словам пресс-секретаря Донской митрополии распятие на сегодняшний день не мироточит.
«Никакая это не новость. Это же год назад было какое-то событие. Ни сегодня, ни вчера, ни позавчера, ни полгода назад, ни восемь, ни девять месяцев. Ничего не мироточит нигде», — отметил Игорь Петровский.
Пресс-секретарь также почему-то высказал недовольство работой донских журналистов, которые подняли эту тему.
«Новость высосана из пальца. Это журналистское хулиганство», — отметил спикер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске.