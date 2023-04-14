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«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в Новочеркасске

14 апреля 2023, 14:46
Фото: 1MI
В Донской митрополии прокомментировали мироточение в соборе Новочеркасске

Хулиганством объяснили кровоточение распятия Христа в Новочеркасске в митрополии

Распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске больше года назад, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

По словам пресс-секретаря Донской митрополии распятие на сегодняшний день не мироточит.

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«Никакая это не новость. Это же год назад было какое-то событие. Ни сегодня, ни вчера, ни позавчера, ни полгода назад, ни восемь, ни девять месяцев. Ничего не мироточит нигде», — отметил Игорь Петровский.

Пресс-секретарь также почему-то высказал недовольство работой донских журналистов, которые подняли эту тему.

«Новость высосана из пальца. Это журналистское хулиганство», — отметил спикер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске.

 

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Новочеркасск#Мироточение#Храмы в Ростовской области#Донская митрополия
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