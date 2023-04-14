Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Без чего не обходится ни одна Пасха? Правильно, без кулича! Его можно купить в магазине. Так, кстати, считают 58% опрошенных читателей телеграмм-канала RostovGazeta. Но еще 34% респондентов считают, что самый вкусный кулич это тот, который сделан своими руками.
За год в Ростовской области подорожали почти все продукты для куличей. Так, на 14% выросли цены на сухофрукты, на 13% увеличилась стоимость сливочного масла. А вот яйца продаются по той же цене.
Приведем стоимость основных продуктов для кулича в Ростовской области (для расчета взяты данные Росстата):
- Мука (1 килограмм) - 45,35 рубля;
- Молоко (0,5 литра) - 35,52 рубля;
- Яйца куриные (шесть штук в тесто + два на глазурь) - 63,38 рубля;
- Масло сливочное (200 граммов) - 142,50 рубля;
- Сахар-песок (300 граммов в тесто и 100 граммов для глазури) - 24,20 рубля.
- Сухофрукты и изюм (300 граммов) - 121,98 рубля.
Получается четыре кулича. А стоимость одного составит - 108,23 рубля. Таким образом, в Ростовской области стоимость ингредиентов для кулича выросла почти на 10%.
Удивительно, но факт - в донской столице основные компоненты для куличей меньше всего подорожали в регионе. В Ростове хозяйки для приготовления четырех куличей потратят 442,23 рубля - на 7% больше, чем год назад.
А вот в Миллерово за 12 месяцев почти на 18% подорожало сливочное масло. Как итог: стоимость продуктов для куличей выросла на 15%.
В Таганроге, Волгодонске и Шахтах взлетели в цене сухофрукты - более чем на 20% за год. А куличи там подорожали на 12%, 10% и почти 13% соответственно.
Еще одно блюдо, которое обязательно будет на праздничном столе, это творожная пасха. Для нее потребуется один килограмм творога, 150 граммов сметаны и сахара, 200 граммов сливочного масла, три яйца и 200 граммов сухофруктов.
В 2023 году на Дону все эти ингредиенты стали дороже на 11%. Самих ингредиентов хватит примерно на четыре пасхи, в зависимости от размера форм. Их общая стоимость составит в среднем больше 220 рублей или около 55 рублей за штуку.
Также традиционным атрибутом пасхального стола считаются крашеные яйца. Их можно покрасить пищевыми красителями, а можно, по старинке, сварить в луковой шелухе. Этот тренд на натуральность сохраняется уже не один год. К слову, десяток яиц обойдется в регионе в среднем в 79,23 рубля.