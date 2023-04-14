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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

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Купить или печь: сколько стоят пасхальные куличи в Ростовской области

14 апреля 2023, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru
Купить или печь: сколько стоят пасхальные куличи в Ростовской области

Пасхальные куличи в Ростовской области подорожали на 10% в 2023 году

В какую сумму обойдутся жителям Ростовской области ингредиенты для главных блюд к празднику Пасхи, которую православные в 2023 году будут отмечать 16 апреля, подсчитали в RostovGazeta.

Без кулича и Пасха не та

Без чего не обходится ни одна Пасха? Правильно, без кулича! Его можно купить в магазине. Так, кстати, считают 58% опрошенных читателей телеграмм-канала RostovGazeta. Но еще 34% респондентов считают, что самый вкусный кулич это тот, который сделан своими руками.

За год в Ростовской области подорожали почти все продукты для куличей. Так, на 14% выросли цены на сухофрукты, на 13% увеличилась стоимость сливочного масла. А вот яйца продаются по той же цене.

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Приведем стоимость основных продуктов для кулича в Ростовской области (для расчета взяты данные Росстата):

- Мука (1 килограмм) - 45,35 рубля;

- Молоко (0,5 литра) - 35,52 рубля;

- Яйца куриные (шесть штук в тесто + два на глазурь) - 63,38 рубля;

- Масло сливочное (200 граммов) - 142,50 рубля;

- Сахар-песок (300 граммов в тесто и 100 граммов для глазури) - 24,20 рубля.

- Сухофрукты и изюм (300 граммов) - 121,98 рубля.

Получается четыре кулича. А стоимость одного составит - 108,23 рубля. Таким образом, в Ростовской области стоимость ингредиентов для кулича выросла почти на 10%.

Приведем стоимость основных продуктов для кулича в Ростовской области (для расчета взяты данные Росстата)Приведем стоимость основных продуктов для кулича в Ростовской области (для расчета взяты данные Росстата)
Приведем стоимость основных продуктов для кулича в Ростовской области (для расчета взяты данные Росстата)
Фото: rostovgazeta.ru
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А где дешевле?

Удивительно, но факт - в донской столице основные компоненты для куличей меньше всего подорожали в регионе. В Ростове хозяйки для приготовления четырех куличей потратят 442,23 рубля - на 7% больше, чем год назад.

А вот в Миллерово за 12 месяцев почти на 18% подорожало сливочное масло. Как итог: стоимость продуктов для куличей выросла на 15%.

В Таганроге, Волгодонске и Шахтах взлетели в цене сухофрукты - более чем на 20% за год. А куличи там подорожали на 12%, 10% и почти 13% соответственно.

Удивительно, но факт - в донской столице основные компоненты для куличей меньше всего подорожали в регионе. Удивительно, но факт - в донской столице основные компоненты для куличей меньше всего подорожали в регионе.
Удивительно, но факт - в донской столице основные компоненты для куличей меньше всего подорожали в регионе.
Фото: rostovgazeta.ru

Что еще приготовить?

Еще одно блюдо, которое обязательно будет на праздничном столе, это творожная пасха. Для нее потребуется один килограмм творога, 150 граммов сметаны и сахара, 200 граммов сливочного масла, три яйца и 200 граммов сухофруктов.

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В 2023 году на Дону все эти ингредиенты стали дороже на 11%. Самих ингредиентов хватит примерно на четыре пасхи, в зависимости от размера форм. Их общая стоимость составит в среднем больше 220 рублей или около 55 рублей за штуку.

Еще одно блюдо, которое обязательно будет на праздничном столе, это творожная пасха.Еще одно блюдо, которое обязательно будет на праздничном столе, это творожная пасха.
Еще одно блюдо, которое обязательно будет на праздничном столе, это творожная пасха.
Фото: rostovgazeta.ru

Также традиционным атрибутом пасхального стола считаются крашеные яйца. Их можно покрасить пищевыми красителями, а можно, по старинке, сварить в луковой шелухе. Этот тренд на натуральность сохраняется уже не один год. К слову, десяток яиц обойдется в регионе в среднем в 79,23 рубля.

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