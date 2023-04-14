Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Глава министерства строительства Ростовской области Юрий Сильвестров заявил, что до 2040 года территории старого аэропорта Ростова застроят жилыми и социальными объектами. В частности, там появятся десять детсадов, пять школ, две поликлиники и одна детская больница.
Помимо них, власти хотят возвести там правительственный квартал, включающий в себя комплекс административных зданий. Расположится там и государственный архив Ростовской области.
Также власти заверяют, что строительство жилья будет синхронизировано с возведением детсадов, школ и больниц. Таким образом, въехавшие в новые ЖК люди не останутся без медицинской помощи и учебных мест для детей в средних образовательных учреждениях.
Напомним, в здании самого старого аэропорта хотят построить Центральный областной автовокзал. Он должен начать свою работу уже в текущем году.