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Квартал правительства появится на территории старого аэропорта в Ростове к 2040 году

14 апреля 2023, 13:07
Фото: donland.ru
Квартал правительства появится на территории старого аэропорта в Ростове к 2040 году
Квартал правительства и государственный архив Ростовской области построят на территории старого аэропорта в Ростове, рассказал глава министерства строительства региона Юрий Сильвестров.

Глава министерства строительства Ростовской области Юрий Сильвестров заявил, что до 2040 года территории старого аэропорта Ростова застроят жилыми и социальными объектами. В частности, там появятся десять детсадов, пять школ, две поликлиники и одна детская больница.

Помимо них, власти хотят возвести там правительственный квартал, включающий в себя комплекс административных зданий. Расположится там и государственный архив Ростовской области.

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Также власти заверяют, что строительство жилья будет синхронизировано с возведением детсадов, школ и больниц. Таким образом, въехавшие в новые ЖК люди не останутся без медицинской помощи и учебных мест для детей в средних образовательных учреждениях.

Напомним, в здании самого старого аэропорта хотят построить Центральный областной автовокзал. Он должен начать свою работу уже в текущем году.

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#Алина Заярная#Застройка старого аэропорта в Ростове#Строительство в Ростове#Строительство жилья в Ростове#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
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