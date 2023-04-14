Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Происшествие случилось вечером в четверг, 13 апреля, на улице Немировича-Данченко, где подростки решили испытать на прочность мусорный бак. По словам ростовчан, они устроили в нем взрыв, который был слышен по всей округе.
«Хлопок огромной силы, осколки отлетели в припаркованные рядом авто. Жители напуганы. Где родители малолеток?», — написал автор.
Некоторые пользователи в комментариях раскритиковали подростков за их поступок, другие заявили, что ничего страшного они не совершили.
«Зато не в телефоне сидят», — заявили ростовчане.
«Да ладно вам… Побаловались», — пишут местные жители.
Ранее ростовчане заявили о звуках похожих на взрывы на Северном 30 марта.