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Мощный хлопок прогремел в Октябрьском районе в Ростове-на-Дону

14 апреля 2023, 06:23
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Мощный хлопок прогремел в Ростове-на-Дону

Мощный хлопок прогремел в Октябрьском районе в Ростове-на-Дону вечером 13 апреля

В Ростове-на-Дону школьники устроили взрыв на улице, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось вечером в четверг, 13 апреля, на улице Немировича-Данченко, где подростки решили испытать на прочность мусорный бак. По словам ростовчан, они устроили в нем взрыв, который был слышен по всей округе.

«Хлопок огромной силы, осколки отлетели в припаркованные рядом авто. Жители напуганы. Где родители малолеток?», — написал автор.

Мощный хлопок прогремел в Ростове-на-Дону
Видео: vk.com/etorostovnadonu
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Некоторые пользователи в комментариях раскритиковали подростков за их поступок, другие заявили, что ничего страшного они не совершили.

«Зато не в телефоне сидят», — заявили ростовчане.

«Да ладно вам… Побаловались», — пишут местные жители.

Ранее ростовчане заявили о звуках похожих на взрывы на Северном 30 марта.

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