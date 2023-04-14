«Норникель» раскрыл нюансы реализации программы «Цифровой инвестор»

У части аудитории появились сомнения — а не планирует ли главный акционер максимально расширить свой пакет и не будут ли протестовать этому «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, которые за последние несколько лет получили примерно 500 миллиардов рублей дивидендов от «Норникеля»?