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«Норникель» раскрыл нюансы реализации программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI
В начале весны руководство «Норникеля» оповестило сотрудников о возможности получить от компании средства на приобретение цифровых финансовых активов (токенов), привязанных по стоимости к акциям «Норникеля», при условии, что они проработали на предприятии как минимум год.

Как сообщают newizv.ru, в рамках корпоративной программы «Цифровой инвестор» эмитент «Цифровые активы» купит до 0,27% акций ГМК с начала мая и до конца 2023 года. Предположительно, стоимость пакета составит порядка 6,27 миллиарда рублей.

Владимир Потанин, глава «Норникеля», отметил, что в текущем году программа «Цифровой инвестор» будет запущена только как пилотная, по итогам ее реализации специалисты сделают вывод, насколько токены пользуются спросом у сотрудников.

Оборот токенов планируется осуществлять на блокчейн-платформе «Атомайз» — она имеет статус первой в стране, которой была выдана лицензия Центрального банка России.

Специалисты рассказали о достоинствах данной программы. В первую очередь, это возможность дробления токенов, что может привлечь инвесторов с ограниченной суммой денежных средств. Также порядок работы с токенами гарантирует прозрачность инвестиций благодаря технологии распределенного реестра. Кроме того, между инвестором и компанией нет каких-либо посредников.

У части аудитории появились сомнения — а не планирует ли главный акционер максимально расширить свой пакет и не будут ли протестовать этому «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, которые за последние несколько лет получили примерно 500 миллиардов рублей дивидендов от «Норникеля»?

Наблюдающиеся сейчас изменения в политике компании прокомментировал сам «Норникель». В компании указали на то, что доля акций в мотивационной программе равна 0,25%, и она ничтожно мала для наращивания доли Владимира Потанина в ущерб остальным акционерам. Напротив, «Норникель» и Потанин работают над развитием внутренних социальных программ, что сделает компанию «народным предприятием».

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