О переносе областного автовокзала из центра Ростова на окраину речь идет уже давно. Сейчас по территории города проходят 265 муниципальных и 280 межрегиональных маршрутов. 112 их них курсируют по центру города. Чиновники хотят разгрузить центральные улицы Ростова от рейсовых автобусов, а также улучшить экологическую обстановку.