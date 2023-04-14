Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Группа «Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, решила вложить один миллиард рублей в строительство Центрального областного автовокзала. Он будет находиться на территории старого аэропорта Ростова. Власти заявили, что он начнет работу уже в 2023 году.
О переносе областного автовокзала из центра Ростова на окраину речь идет уже давно. Сейчас по территории города проходят 265 муниципальных и 280 межрегиональных маршрутов. 112 их них курсируют по центру города. Чиновники хотят разгрузить центральные улицы Ростова от рейсовых автобусов, а также улучшить экологическую обстановку.
К тому же на днях сообщалось, что в маршруты городских автобусов включат остановку на Центральном областном автовокзале.
Ранее ростовский олигарх Иван Саввиди попал на 1725-е место богатейших людей Земли.