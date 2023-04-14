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Олигарх Иван Саввиди построит в Ростове центральный автовокзал за 1 миллиард рублей

14 апреля 2023, 12:25
Фото: donland.ru
Олигарх Иван Саввиди построит в Ростове центральный автовокзал за 1 миллиард рублей
«Агроком» Ивана Саввиди займется перестройкой ростовского аэропорта в Центральный областной автовокзал, заявил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.

Группа «Агроком», принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, решила вложить один миллиард рублей в строительство Центрального областного автовокзала. Он будет находиться на территории старого аэропорта Ростова. Власти заявили, что он начнет работу уже в 2023 году.

Автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году
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О переносе областного автовокзала из центра Ростова на окраину речь идет уже давно. Сейчас по территории города проходят 265 муниципальных и 280 межрегиональных маршрутов. 112 их них курсируют по центру города. Чиновники хотят разгрузить центральные улицы Ростова от рейсовых автобусов, а также улучшить экологическую обстановку.

К тому же на днях сообщалось, что в маршруты городских автобусов включат остановку на Центральном областном автовокзале.

Ранее ростовский олигарх Иван Саввиди попал на 1725-е место богатейших людей Земли.

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