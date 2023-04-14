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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Опасность вейпинга: психолог объясняет, что такое «попкорновая» болезнь

14 апреля 2023, 16:30
Эксперты сообщают, что все больше людей начали страдать от так называемой «попкорновой болезни» из-за курения вейпов. Однако влияние курения электронных сигарет на организм человека до конца не изучено.

Об этом рассказала главный врач медицинского стационара «Гармония» в Москве, психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По словам врача, решение запретить вейпы является правильным, так как их курение может привести к множеству негативных последствий. Некоторые пациенты сталкиваются с «попкорновой болезнью легких», которую ранее диагностировали у работников на производстве попкорна для СВЧ-печей, пишет 360tv.ru.

Вдыхание диацетила, который содержится в электронных сигаретах, может привести к облитерирующему бронхиту. Курение также может вызвать ожоги слизистых. Наконец, курение вейпов может вызвать зависимость, что негативно влияет на психологическое здоровье человека, рассказала Калюжная.

#Общество
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