Опасность вейпинга: психолог объясняет, что такое «попкорновая» болезнь

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Об этом рассказала главный врач медицинского стационара «Гармония» в Москве, психиатр-нарколог Марина Калюжная.
По словам врача, решение запретить вейпы является правильным, так как их курение может привести к множеству негативных последствий. Некоторые пациенты сталкиваются с «попкорновой болезнью легких», которую ранее диагностировали у работников на производстве попкорна для СВЧ-печей, пишет 360tv.ru.
Вдыхание диацетила, который содержится в электронных сигаретах, может привести к облитерирующему бронхиту. Курение также может вызвать ожоги слизистых. Наконец, курение вейпов может вызвать зависимость, что негативно влияет на психологическое здоровье человека, рассказала Калюжная.