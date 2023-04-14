Опасность вейпинга: психолог объясняет, что такое «попкорновая» болезнь

По словам врача, решение запретить вейпы является правильным, так как их курение может привести к множеству негативных последствий. Некоторые пациенты сталкиваются с «попкорновой болезнью легких», которую ранее диагностировали у работников на производстве попкорна для СВЧ-печей, пишет 360tv.ru.