Парламенты Ростовской и Архангельской областей стали партнерами

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Символично, что соглашение о сотрудничестве между парламентами Ростовской и Архангельской областей подписано в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
«Прямые контакты между парламентами субъектов РФ играют важную роль для качества законотворчества, ускорения регионального развития, расширения экономических, культурных и других связей между регионами. Но для каждого субъекта РФ прямое межпарламентское взаимодействие ещё очень важно, поскольку позволяет сформулировать наиболее важные проблемы, которые волнуют жителей регионов, дают возможность консолидировать позицию правовую, политическую, экономическую в отношении тех или иных задач, которые требуют решения на федеральном уровне», - отметил в ходе торжественной церемонии подписания документа спикер донского парламента Александр Ищенко.
Как отметил Александр Ищенко, у Ростовской и Архангельской областей есть возможности для взаимодействия, так как у регионов много общего. Круг вопросов, которые предстоит решить совместными усилиями, чрезвычайно широк. Уже найдено пять точек соприкосновения для реализации совместных инициатив. Для двух регионов важны темы экологии, сохранения водных и природных ресурсов, уникальных аграрных специализаций, поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения. Кроме того, для законодательного органа каждого субъекта РФ приоритетом является поддержка и социальная защита мобилизованных, добровольцев, военнослужащих контрактной службы, участвующих в СВО, и членов их семей.
Сегодня Законодательное собрание Ростовской области на федеральном уровне генерирует очень много инициатив, благодаря которым будут решены проблемы, с которыми сталкиваются жители Дона. Для более эффективной работы в этом направлении донской парламент ищет союзников и партнеров, которые сталкиваются с теми же проблемами, единомышленников. И Астраханское областное Собрание депутатов является одним из тех законодательных органов, который поддерживает донские инициативы.
«Первая точка соприкосновения с нашими коллегами в Архангельской области была рабочая группа, образованная указом президента, по вопросам поддержки мобилизованных и членов их семей. Мы предложили сходные инициативы по регулированию на федеральном уровне общих подходов к базовым мерам поддержкам мобилизованных и членов их семей. И дальше в процессе общения увидели, что не только в этой сфере у нас есть общая проблематика. И у нас есть и общее понимание того, как ситуацию можно разрешить», - уверен в плодотворном сотрудничестве председатель Законодательного собрания Ростовской области.
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева выразила благодарность донским коллегам за гостеприимство и радушие, оценила бережное отношение жителей Тихого Дона к сохранению собственной истории, традиций, культуры. В каждой строчке, в каждом сувенире, в каждом жесте, в каждой кухне, по ее словам, видна ценность семьи. И эта культура сегодня передается из поколения в поколение, ею гордятся жители Ростовской области.