Парламенты Ростовской и Архангельской областей стали партнерами

«Первая точка соприкосновения с нашими коллегами в Архангельской области была рабочая группа, образованная указом президента, по вопросам поддержки мобилизованных и членов их семей. Мы предложили сходные инициативы по регулированию на федеральном уровне общих подходов к базовым мерам поддержкам мобилизованных и членов их семей. И дальше в процессе общения увидели, что не только в этой сфере у нас есть общая проблематика. И у нас есть и общее понимание того, как ситуацию можно разрешить», - уверен в плодотворном сотрудничестве председатель Законодательного собрания Ростовской области.