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Пасмурная погода ожидается на предстоящих выходных в Таганроге и Ростове

14 апреля 2023, 17:57
Фото: 1MI
На пасхальных выходных в Ростове и Таганроге будет облачно и прохладно
Ливни и похолодание придут в Ростов и Таганрог на предстоящих пасхальных выходных, предупредили синоптики.

Пасхальные выходные в Ростове и Таганроге выдадутся пасмурными и холодными. Температура воздуха в субботу составит днем +9 градусов, а ночью — +3 градуса. Небо будет облачным. Весь день будут идти дожди. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.

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В воскресенье, 16 апреля, станет немного теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов, а ночью — до +4. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается.

Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.

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