Пасхальные выходные в Ростове и Таганроге выдадутся пасмурными и холодными. Температура воздуха в субботу составит днем +9 градусов, а ночью — +3 градуса. Небо будет облачным. Весь день будут идти дожди. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.