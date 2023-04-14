Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Пасхальные выходные в Ростове и Таганроге выдадутся пасмурными и холодными. Температура воздуха в субботу составит днем +9 градусов, а ночью — +3 градуса. Небо будет облачным. Весь день будут идти дожди. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.
В воскресенье, 16 апреля, станет немного теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов, а ночью — до +4. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается.
Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.