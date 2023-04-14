Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Источник в силовых структурах портала 1Rnd рассказал, что накануне вечером, 13 апреля, в Ростове оперативники задержали прокурора Железнодорожного района Александра Алексеева.
По предварительной информации, задержание провели в четверг около 21.00 мск в рамках оперативного эксперимента. Двое посредников вручили Алексееву 1,3 миллиона рублей в качестве взятки за то, чтобы отменить меру пресечения в отношении гражданина, против которого возбудили уголовное дело. Позднее уголовное дело и вовсе надо было закрыть.
«Уголовное дело, проще говоря, сливалось», — цитирует свой источник издание. В настоящий момент информация о задержании не получила подтверждения в прокуратуре или силовых структурах, данные уточняются.
Ранее стали известны новые подробности расследования дела о полицейской ОПГ в Ростове.