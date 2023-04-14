По предварительной информации, задержание провели в четверг около 21.00 мск в рамках оперативного эксперимента. Двое посредников вручили Алексееву 1,3 миллиона рублей в качестве взятки за то, чтобы отменить меру пресечения в отношении гражданина, против которого возбудили уголовное дело. Позднее уголовное дело и вовсе надо было закрыть.