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Прокурора Железнодорожного района Ростова задержали при получении 1,3 млн рублей

14 апреля 2023, 07:58
Фото: 1MI

Прокурора Железнодорожного района Ростова задержали при получении 1,3 млн 13 апреля

Прокурора Железнодорожного района Ростова Александра Алексеева задержали при получении крупной взятки, об этом рассказали местные СМИ.

Источник в силовых структурах портала 1Rnd рассказал, что накануне вечером, 13 апреля, в Ростове оперативники задержали прокурора Железнодорожного района Александра Алексеева.

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По предварительной информации, задержание провели в четверг около 21.00 мск в рамках оперативного эксперимента. Двое посредников вручили Алексееву 1,3 миллиона рублей в качестве взятки за то, чтобы отменить меру пресечения в отношении гражданина, против которого возбудили уголовное дело. Позднее уголовное дело и вовсе надо было закрыть.

«Уголовное дело, проще говоря, сливалось», — цитирует свой источник издание. В настоящий момент информация о задержании не получила подтверждения в прокуратуре или силовых структурах, данные уточняются.

Ранее стали известны новые подробности расследования дела о полицейской ОПГ в Ростове.

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