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Работу сборного пункта службы по контракту оценил Вадим Артемов

14 апреля 2023, 10:49
Фото: rostovgazeta.ru
13 апреля работу одного из сборных пунктов службы по контракту в Октябрьском районе Ростова-на-Дону проинспектировал заместитель главы региона Вадим Артемов.

Он оценил функционал, пообщался с офицерским составом военной части и побеседовал с самими контрактниками. 

Сборный пункт расположился в новом здании на Оганова. Каждый день сюда 
приходят добровольцы, чтобы заключить контракт с министерством обороны 
РФ и встать на защиту Родины. Как сказал начальник пункта отбора службы по 
контракту, подполковник Александр Мацановский, каждый день через пункт 
проходит как минимум 20 человек. 

Фото: rostovgazeta.ru

— Зачастую это люди которые уже решили чего они хотят от службы и чем 
будут заниматься. Они приходят к нам, пишут заявление и мы, согласно 
заданию на отбор, подбираем для них воинские должности. После начинается 
процедура отбора, состоящая из оформления документов, медосмотра и 
собеседования с психологом. Потом издается приказ и человек отправляется в 
те воинские части, которые в нем нуждаются, — пояснил Александр 
Мацановский.

В момент нашего визита в пункте было много людей. Некоторые из них 
расположились в фойе и заполняли заявления, другие определялись с военной 
специальностью сидя за столом с представителями минобороны, а третьи 
проходили различные тесты на втором этаже здания. 

Фото: rostovgazeta.ru

Практически каждый из будущих контрактников прошел срочную службу в 
рядах вооруженных сил, многие из них, отслужили и по контракту. Но были 
среди них и такие, кто пришел исключительно по идейным соображениям. 
Один из их Алексей из Белой Калитвы. Он рассказал корреспонденту 
RostovGazeta, почему решил отправиться в зону СВО по контракту.

— Дело в том, что все мои знакомые и друзья уже там. И я, просто не могу 
оставаться в стороне. Из родных пока никто не оказался на линии боевого 
соприкосновения, возможно из семьи я буду первым. Я не служил в армии, 
получил военный билет по возрастной категории, однако это не стало 
проблемой для записи на службу по контракту. Безусловно, такое решение как 
записаться в контрактники в свои сорок лет, заставило родных 
поволноваться, но они поддержали мое решение и  одобрили этот поступок, — 
поделился Алексей.

Фото: rostovgazeta.ru

В штабе отмечают, что количество добровольцев-контрактников в настоящее 
время приближается к отметке, которая фиксировалась в период проведения 
частичной мобилизации прошлого года. Даже тот, кто не проходил срочную 
службу, может сегодня получить современную военную специальность и 
приблизить победу.

О приближении победы общими усилиями, говорил и заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов. Общаясь с журналистами он также 
подчеркнул важность работы подобных пунктов.

Фото: rostovgazeta.ru

— За два года работы этот пункт существенно преобразился. Сегодня он 
представляет собой рабочий функциональный орган, наполненный не только 
сотрудниками, но и всем необходимым функционалом. Это убеждает меня, 
что традиции служения Отечеству на Дону как никогда крепки. Вера в 
справедливость, чувство взаимопомощи — это те качества, которые всегда 
выделяли наших земляков. И сегодня, я убеждаюсь, что эти традиции 
продолжают сохранятся. 

Фото: rostovgazeta.ru

Сегодня сюда приходят добровольцы из самых разных муниципальных 
образований Ростовской области, все они, хотят служить своему Отечеству. 
Задача специалистов минобороны здесь на местах заключается в том, чтобы 
максимально упростить процедуру оформления всех документов, обеспечить 
профессиональный и психологический отбор кандидатов на заключение 
контракта и рассказать о тех преимуществах, которые получит 
военнослужащий, заключивший контракт с министерством обороны РФ. 

Отмечу, что со своей стороны правительство Ростовской области делает 
все, чтобы помочь семьям добровольцев и контрактников, которые уходят на 
выполнение боевых задач. Для этого по поручению губернатора работает 
региональный фонд, приобретается различное оборудование, которое 
необходимо для выполнения боевых задач. На эти цели расходуются и 
бюджетные средства. К работе активно подключаются волонтеры и все 
неравнодушные, чтобы приблизить победу и ускорить возвращение  наших 
ребят домой, — сказал заместитель главы региона Вадим Артемов. 

Фото: rostovgazeta.ru

Он также добавил, что Ростовской области есть чем гордится. За годы Великой 
Отечественной войны более 280 наших земляков получили звание героя 
Советского Союза, 57 стали кавалерами ордена Славы, а более 40 человек были 
удостоены звания героя России.

#Илья Протвинов
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