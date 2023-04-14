Работу сборного пункта службы по контракту оценил Вадим Артемов

— Дело в том, что все мои знакомые и друзья уже там. И я, просто не могу

оставаться в стороне. Из родных пока никто не оказался на линии боевого

соприкосновения, возможно из семьи я буду первым. Я не служил в армии,

получил военный билет по возрастной категории, однако это не стало

проблемой для записи на службу по контракту. Безусловно, такое решение как

записаться в контрактники в свои сорок лет, заставило родных

поволноваться, но они поддержали мое решение и одобрили этот поступок, —

поделился Алексей.