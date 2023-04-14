Работу сборного пункта службы по контракту оценил Вадим Артемов

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Он оценил функционал, пообщался с офицерским составом военной части и побеседовал с самими контрактниками.
Сборный пункт расположился в новом здании на Оганова. Каждый день сюда
приходят добровольцы, чтобы заключить контракт с министерством обороны
РФ и встать на защиту Родины. Как сказал начальник пункта отбора службы по
контракту, подполковник Александр Мацановский, каждый день через пункт
проходит как минимум 20 человек.
— Зачастую это люди которые уже решили чего они хотят от службы и чем
будут заниматься. Они приходят к нам, пишут заявление и мы, согласно
заданию на отбор, подбираем для них воинские должности. После начинается
процедура отбора, состоящая из оформления документов, медосмотра и
собеседования с психологом. Потом издается приказ и человек отправляется в
те воинские части, которые в нем нуждаются, — пояснил Александр
Мацановский.
В момент нашего визита в пункте было много людей. Некоторые из них
расположились в фойе и заполняли заявления, другие определялись с военной
специальностью сидя за столом с представителями минобороны, а третьи
проходили различные тесты на втором этаже здания.
Практически каждый из будущих контрактников прошел срочную службу в
рядах вооруженных сил, многие из них, отслужили и по контракту. Но были
среди них и такие, кто пришел исключительно по идейным соображениям.
Один из их Алексей из Белой Калитвы. Он рассказал корреспонденту
RostovGazeta, почему решил отправиться в зону СВО по контракту.
— Дело в том, что все мои знакомые и друзья уже там. И я, просто не могу
оставаться в стороне. Из родных пока никто не оказался на линии боевого
соприкосновения, возможно из семьи я буду первым. Я не служил в армии,
получил военный билет по возрастной категории, однако это не стало
проблемой для записи на службу по контракту. Безусловно, такое решение как
записаться в контрактники в свои сорок лет, заставило родных
поволноваться, но они поддержали мое решение и одобрили этот поступок, —
поделился Алексей.
В штабе отмечают, что количество добровольцев-контрактников в настоящее
время приближается к отметке, которая фиксировалась в период проведения
частичной мобилизации прошлого года. Даже тот, кто не проходил срочную
службу, может сегодня получить современную военную специальность и
приблизить победу.
О приближении победы общими усилиями, говорил и заместитель губернатора
Ростовской области Вадим Артемов. Общаясь с журналистами он также
подчеркнул важность работы подобных пунктов.
— За два года работы этот пункт существенно преобразился. Сегодня он
представляет собой рабочий функциональный орган, наполненный не только
сотрудниками, но и всем необходимым функционалом. Это убеждает меня,
что традиции служения Отечеству на Дону как никогда крепки. Вера в
справедливость, чувство взаимопомощи — это те качества, которые всегда
выделяли наших земляков. И сегодня, я убеждаюсь, что эти традиции
продолжают сохранятся.
Сегодня сюда приходят добровольцы из самых разных муниципальных
образований Ростовской области, все они, хотят служить своему Отечеству.
Задача специалистов минобороны здесь на местах заключается в том, чтобы
максимально упростить процедуру оформления всех документов, обеспечить
профессиональный и психологический отбор кандидатов на заключение
контракта и рассказать о тех преимуществах, которые получит
военнослужащий, заключивший контракт с министерством обороны РФ.
Отмечу, что со своей стороны правительство Ростовской области делает
все, чтобы помочь семьям добровольцев и контрактников, которые уходят на
выполнение боевых задач. Для этого по поручению губернатора работает
региональный фонд, приобретается различное оборудование, которое
необходимо для выполнения боевых задач. На эти цели расходуются и
бюджетные средства. К работе активно подключаются волонтеры и все
неравнодушные, чтобы приблизить победу и ускорить возвращение наших
ребят домой, — сказал заместитель главы региона Вадим Артемов.
Он также добавил, что Ростовской области есть чем гордится. За годы Великой
Отечественной войны более 280 наших земляков получили звание героя
Советского Союза, 57 стали кавалерами ордена Славы, а более 40 человек были
удостоены звания героя России.