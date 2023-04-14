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РАНХиГС предлагает программы переобучения для работников старше 50 лет

14 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
В этом году на отечественном рынке труда происходят большие перемены, которые в конечном счете отразятся на кадровой политике множества работодателей. Сейчас все больше компаний ищут соискателей старше 50 лет, при этом предпочтение отдается специалистам с нужными навыками.

Президентская академия (РАНХиГС) выступает участником федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Как сообщает newsnn.ru, университет предлагает всем желающим россиянам в возрасте старше 50 лет из каждого российского региона пройти курсы повышения квалификации или получить актуальное сейчас допобразование.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, почему в последние годы растет спрос на сотрудников предпенсионного возраста. Возрастных специалистов выгодно отличают весомый жизненный опыт и умение вести продуктивный диалог с начальством, рядовыми сотрудниками, коллективом в целом и представителями сторонних организаций. При этом, в отличие от более молодых коллег, они не имеют высоких зарплатных ожиданий, объективно оценивают свой багаж знаний и навыков, могут адекватно воспринимать обратную связь от руководства и при необходимости идти на компромисс, способны проявлять инициативу в подходящий для этого момент. Как правило, такие сотрудники уже приобрели как исполнительские, так и организаторские качества, они могут успешно вести наставничество для молодых специалистов, организовывать диалог между руководящим составом и командой подчиненных.

Соискатели предпенсионного возраста, чтобы оставаться актуальными специалистами на рынке труда, предпочитают обучаться по следующим направлениям: «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».

РАНХиГС разработала тысячу профильных программ, обучение на которых доступно для россиян бесплатно в очном формате или удаленно. В каждом регионе гражданам, находящимся в поиске работы, предлагается свой набор курсов для обучения и повышения квалификации, который будет наиболее релевантным для конкретного местного рынка труда.

Для участия в образовательных программах приглашаются: матери в декретном отпуске и женщины, которые осуществляют уход за ребенком до семи лет и не работают, граждане старше 50 лет, безработные, молодежь до 35 лет, не имеющая высшего или среднего специального образования, учащиеся последних курсов и выпускники ссузов и вузов, демобилизованные россияне, вернувшиеся с воинской службы, находящиеся под риском сокращения трудоустроенные специалисты и прочие социально незащищенные группы населения.

Узнать подробности проекта РАНХиГС и правила зачисления на обучение можно на сайте. Сведения о программах бесплатной переквалификации также размещены на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram. Задать вопросы можно сотрудникам call-центра проекта по телефону: 8 (804) 700-07-70 и по электронной почте [email protected].

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