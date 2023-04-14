РАНХиГС предлагает программы переобучения для работников старше 50 лет

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, почему в последние годы растет спрос на сотрудников предпенсионного возраста. Возрастных специалистов выгодно отличают весомый жизненный опыт и умение вести продуктивный диалог с начальством, рядовыми сотрудниками, коллективом в целом и представителями сторонних организаций. При этом, в отличие от более молодых коллег, они не имеют высоких зарплатных ожиданий, объективно оценивают свой багаж знаний и навыков, могут адекватно воспринимать обратную связь от руководства и при необходимости идти на компромисс, способны проявлять инициативу в подходящий для этого момент. Как правило, такие сотрудники уже приобрели как исполнительские, так и организаторские качества, они могут успешно вести наставничество для молодых специалистов, организовывать диалог между руководящим составом и командой подчиненных.