Самым продолжительным маршрутом теплохода станет путь из Стамбула в Батуми через Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее судно отправится в Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши и Актау, после чего вернется в порт Астрахани. За 20 дней пассажиры посетят шесть стран — Турцию, Грузию, Россию, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. Стоимость круиза пока не раскрывали.