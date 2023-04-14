Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Специалисты «Мостурфлота» рассказали о первых маршрутах нового теплохода «Петр Великий», имеющего класс «река-море».
Уже сейчас известно, что маршруты теплохода будут проходить через Каспийское, Азовское, Черное и Балтийское моря и бассейн Нижней Волги, благодаря чему туристы смогут отправиться в Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Иран и даже Турцию.
По словам представителей компании, сейчас подготовлены четыре основных маршрута продолжительностью пути от девяти до 20 дней, базовым портом судна станет Астрахань.
Самым продолжительным маршрутом теплохода станет путь из Стамбула в Батуми через Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее судно отправится в Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши и Актау, после чего вернется в порт Астрахани. За 20 дней пассажиры посетят шесть стран — Турцию, Грузию, Россию, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. Стоимость круиза пока не раскрывали.
Ранее в Ростове объявили о подготовке круиза 18+.