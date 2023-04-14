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Ростов и Таганрог включили в маршрут круиза теплохода «Петр Великий» по шести странам

14 апреля 2023, 09:34
Фото: Alexxx Malev/cc by sa/flickr.com
Ростов и Таганрог включили в маршрут круиза теплохода «Петр Великий» по шести странам
Туристы круиза теплохода «Петр Великий» из Стамбула в Баку смогут посетить Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом сообщили в пресс-службе «Мостурфлота».

Специалисты «Мостурфлота» рассказали о первых маршрутах нового теплохода «Петр Великий», имеющего класс «река-море».

Уже сейчас известно, что маршруты теплохода будут проходить через Каспийское, Азовское, Черное и Балтийское моря и бассейн Нижней Волги, благодаря чему туристы смогут отправиться в Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Иран и даже Турцию.

По словам представителей компании, сейчас подготовлены четыре основных маршрута продолжительностью пути от девяти до 20 дней, базовым портом судна станет Астрахань.

Фото: atorus.ru
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Самым продолжительным маршрутом теплохода станет путь из Стамбула в Батуми через Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее судно отправится в Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши и Актау, после чего вернется в порт Астрахани. За 20 дней пассажиры посетят шесть стран — Турцию, Грузию, Россию, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. Стоимость круиза пока не раскрывали.

Ранее в Ростове объявили о подготовке круиза 18+.

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