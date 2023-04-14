Иск передали не только к Бузовой, но и компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», а яблоком раздора стало вино Buzwine, которое телеведущая должна была всячески рекламировать. В пресс-службе сообщили, что в 2020 году она отозвала согласие на использование ее имени и изображения.