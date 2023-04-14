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Ростовская алкогольная компания подала в суд на Ольгу Бузову из-за 1,1 млн евро

14 апреля 2023, 13:02
Фото: Okras/cc by sa/wikimedia.org
Ростовская компания пытается отсудить у Ольги Бузовой 1,1 млн евро
Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» из Ростова-на-Дону обратилась в суд с требованием взыскать крупную сумму с телеведущей Ольги Бузовой, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иск передали не только к Бузовой, но и компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», а яблоком раздора стало вино Buzwine, которое телеведущая должна была всячески рекламировать. В пресс-службе сообщили, что в 2020 году она отозвала согласие на использование ее имени и изображения.

Тогда ростовской компании пришлось утилизировать вино и выплатить деньги за нарушение условий договора о закупке определенной партии вина. Теперь организация хочет взыскать сумму понесенных убытков, а именно 1,1 миллиона евро.

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Утилизация обошлась в 1,5 миллиона рублей и эта сумма также есть в требованиях. Сейчас все материалы переданы судье. 

По данным системы СПАРК, ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля напитками.

Расширенный материал о конфликте, читайте по ссылке. 

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