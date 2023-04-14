Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Иск передали не только к Бузовой, но и компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», а яблоком раздора стало вино Buzwine, которое телеведущая должна была всячески рекламировать. В пресс-службе сообщили, что в 2020 году она отозвала согласие на использование ее имени и изображения.
Тогда ростовской компании пришлось утилизировать вино и выплатить деньги за нарушение условий договора о закупке определенной партии вина. Теперь организация хочет взыскать сумму понесенных убытков, а именно 1,1 миллиона евро.
Утилизация обошлась в 1,5 миллиона рублей и эта сумма также есть в требованиях. Сейчас все материалы переданы судье.
По данным системы СПАРК, ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля напитками.
Расширенный материал о конфликте, читайте по ссылке.