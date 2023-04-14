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Ростовский спасатель рассказал как уберечь себя от взрыва газа

14 апреля 2023, 07:50
Фото: 1MI
Ростовский спасатель рассказал как уберечь себя от взрыва газа
Источники угрозы взрыва газа, в том числе и соседей, стоит обезвредить заранее, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

По словам эксперта, самой распространенной причиной утечки газа является неправильная эксплуатация газовых труб и приборов.

Чтобы уберечь себя от взрыва, спасатель советует следить за состоянием коммуникаций и не допускать утечек: регулярно осматривать и заменять устаревшее оборудование, не оставлять без присмотра включенные газовые плиты.

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«Если утечка все же произошла, нужно не допустить взрыва. Не используйте никакие электрические приборы, даже мобильный телефон. И не выключайте уже работающие электроприборы. Затем откройте окна», — рассказывает порядок действий спасатель.

Следующим шагом следует перекрыть газовый вентиль, советует Белков.
«Только после этого берите телефон, выходите из дома и вызывайте газовую службу», — добавил эксперт.

Артем Белков предупредил, что жильцам многоквартирных домов стоит быть осторожными с пожилыми соседями.

«Они неумышленно могут просто забыть выключить плиту. Приглядывайте за ними, предлагайте свою помощь и поговорите с родственниками таких соседей, выскажите свои беспокойства на счет утечки газа», — говорит спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область попала в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года.

 

 

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