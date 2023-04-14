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Ростовский студент получил штраф за нацисткие лозунги и призыв отвоевать Крым

14 апреля 2023, 10:03
Фото: Vyacheslav Argenberg/wikimedia.org
Ростовский студент получил штраф за нацисткие лозунги и призыв отвоевать Крым
Ростовского студента из Крыма оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ и обещание отвоевать Крымский полуостров, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что ростовского студента из Республики Крым признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ и деятельности государственных органов России.

Судом установлено, что во время обсуждения СВО в присутствии неограниченного круга лиц, крымчанин выкрикнул лозунг украинских нацистов и поставил под сомнение территориальную целостность России.

«[…] Украине! Крым не принадлежит РФ. Он будет отвоеван и принадлежать по факту Украине», — цитирует крымчанина пресс-служба ФСБ. Кроме того, сообщается, что в общежитии вуза молодой человек публично демонстрировал флаг Украины.

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По решению Кировского районного суда Ростова студенту назначили штраф размером 45 тысяч рублей, молодой человек пытался обжаловать решение в Ростовском областном суде, но потерпел неудачу. Решение оставили без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ранее в Новочеркасске оштрафовали предпринимателя за демонстрацию украинского флага.

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