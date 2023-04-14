«[…] Украине! Крым не принадлежит РФ. Он будет отвоеван и принадлежать по факту Украине», — цитирует крымчанина пресс-служба ФСБ. Кроме того, сообщается, что в общежитии вуза молодой человек публично демонстрировал флаг Украины.