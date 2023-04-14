Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В ведомстве сообщили, что ростовского студента из Республики Крым признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ и деятельности государственных органов России.
Судом установлено, что во время обсуждения СВО в присутствии неограниченного круга лиц, крымчанин выкрикнул лозунг украинских нацистов и поставил под сомнение территориальную целостность России.
«[…] Украине! Крым не принадлежит РФ. Он будет отвоеван и принадлежать по факту Украине», — цитирует крымчанина пресс-служба ФСБ. Кроме того, сообщается, что в общежитии вуза молодой человек публично демонстрировал флаг Украины.
По решению Кировского районного суда Ростова студенту назначили штраф размером 45 тысяч рублей, молодой человек пытался обжаловать решение в Ростовском областном суде, но потерпел неудачу. Решение оставили без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Ранее в Новочеркасске оштрафовали предпринимателя за демонстрацию украинского флага.