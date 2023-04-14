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Синоптики рассказали, какая погода будет на Пасху в Ростовской области

14 апреля 2023, 07:32
Фото: 1MI
В Ростовской области на Пасху ожидаются дожди, сильный ветер и ночные заморозки до -4 градусов, об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что 14 апреля дончан ожидают грозы и дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 23 метров в секунду и сильными ливнями в отдельных районах региона. Ночью и утром на севере и западе Ростовской области будет возникать туман, а температура воздуха будет колебаться ночью от -4 до +8 градусов в зависимости от района, днем воздух прогреется до +16 градусов.

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Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться и 15 апреля, в Ростовской области продолжат лить умеренные дожди, а на юге региона ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать скорости до 20 метров в секунду, а ночью температура воздуха будет держаться на отметках от -3 до +8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +10 градусов. 16 апреля погодные условия останутся такими же, однако в регионе станет немного теплее и средняя температура поднимется +14 градусов.

Ранее в Ростове из-за сильных дождей затопило улицы, а в Батайске машины утонули в грязи.

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