Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Синоптики предупредили, что 14 апреля дончан ожидают грозы и дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 23 метров в секунду и сильными ливнями в отдельных районах региона. Ночью и утром на севере и западе Ростовской области будет возникать туман, а температура воздуха будет колебаться ночью от -4 до +8 градусов в зависимости от района, днем воздух прогреется до +16 градусов.
Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться и 15 апреля, в Ростовской области продолжат лить умеренные дожди, а на юге региона ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать скорости до 20 метров в секунду, а ночью температура воздуха будет держаться на отметках от -3 до +8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +10 градусов. 16 апреля погодные условия останутся такими же, однако в регионе станет немного теплее и средняя температура поднимется +14 градусов.