Синоптики предупредили, что 14 апреля дончан ожидают грозы и дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 23 метров в секунду и сильными ливнями в отдельных районах региона. Ночью и утром на севере и западе Ростовской области будет возникать туман, а температура воздуха будет колебаться ночью от -4 до +8 градусов в зависимости от района, днем воздух прогреется до +16 градусов.