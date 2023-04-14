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Стало известно, где и когда можно освятить паски в Ростове-на-Дону

14 апреля 2023, 17:22
Фото: 1MI
Стало известно, где и когда можно освятить пасхальные куличи в Ростове 15 апреля
15 апреля освятить куличи можно будет в течение всего дня в 55 храмах Ростова-на-Дону, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о подготовке к Пасхе в Ростове-на-Дону. Праздничные богослужения пройдут в 55 храмах города. Главная пасхальная служба, по традиции, пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

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Освещать куличи и яйца в городе начнут в субботу, 15 апреля. Большинство городских храмов будут открыты для посетителей с 12.00 мск до 20.00 мск. Храмы Казанской иконы Божьей Матери и Иоанна Кронштадтского откроют свои двери для прихожан в 11.00 мск. В 23.00 в приходах начнется праздничное богослужение.

16 апреля, освещать куличи и яйца священнослужители будут в течение всего дня.

Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоят пасхальные куличи в Ростове-на-Дону.

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