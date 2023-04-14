Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о подготовке к Пасхе в Ростове-на-Дону. Праздничные богослужения пройдут в 55 храмах города. Главная пасхальная служба, по традиции, пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
Освещать куличи и яйца в городе начнут в субботу, 15 апреля. Большинство городских храмов будут открыты для посетителей с 12.00 мск до 20.00 мск. Храмы Казанской иконы Божьей Матери и Иоанна Кронштадтского откроют свои двери для прихожан в 11.00 мск. В 23.00 в приходах начнется праздничное богослужение.
16 апреля, освещать куличи и яйца священнослужители будут в течение всего дня.
Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоят пасхальные куличи в Ростове-на-Дону.