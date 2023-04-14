Освещать куличи и яйца в городе начнут в субботу, 15 апреля. Большинство городских храмов будут открыты для посетителей с 12.00 мск до 20.00 мск. Храмы Казанской иконы Божьей Матери и Иоанна Кронштадтского откроют свои двери для прихожан в 11.00 мск. В 23.00 в приходах начнется праздничное богослужение.

