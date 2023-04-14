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Стало известно о массовых арестах полицейских из Ростовской области в апреле

14 апреля 2023, 04:39
Фото: 1mi
Есентукский городской суд заключил под стражу 23 жителей Ростовской области, в том числе сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал судов Ставропольского края.

Напомним, что сотрудники полиции в составе банды ежемесячно получали деньги от магазинов, чтобы не привлекать их к ответственности за нарушения. Общая сумма взяток могла составить 25 миллионов рублей.

В результате оперативники провели 85 обысков и изъяли крупные суммы денег. А в отношении правоохранителей возбудили уголовные дела.

Задержанных полицейских из Ростова отправят в СИЗО Москвы и Ставрополья
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«В отношении 23 человек избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Еще одного подозреваемого посадили под домашний арест», — сообщили в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что задержанных полицейских из Ростова отправят в СИЗО Москвы и Ставрополья.

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