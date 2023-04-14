Стоматолог Лапушкина рассказала, как быстро побороть зубную боль

По словам специалиста, одними из наиболее эффективных препаратов для борьбы с зубной болью являются анальгетики. Они воздействуют на нервные окончания и способны подавлять чувство боли. Также, чтобы снять болевой синдром, можно принимать противовоспалительные нестероидные препараты, так как они устраняют воспаление, пишет 360tv.ru.