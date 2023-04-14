Стоматолог Лапушкина рассказала, как быстро побороть зубную боль

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
По словам специалиста, одними из наиболее эффективных препаратов для борьбы с зубной болью являются анальгетики. Они воздействуют на нервные окончания и способны подавлять чувство боли. Также, чтобы снять болевой синдром, можно принимать противовоспалительные нестероидные препараты, так как они устраняют воспаление, пишет 360tv.ru.
Кроме того, Юлия Лапушкина подсказала, что горизонтальное положение может усилить боль из-за увеличения кровотока, поэтому для сна лучше выбирать полусидячее положение.