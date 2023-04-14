Туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По словам эксперта, туристы чаще всего выбирают месяц для поездки исходя из размера отпускной зарплаты. Самыми выгодными, по ее мнению, являются август и октябрь. У большинства российских компаний в это время снижается поток клиентов, а значит и прибыли теряется меньше.
«При этом в эти месяцы количество туристов преимущественно на приморских, как отечественных, так и зарубежных направлениях, снижается. Вслед за уходом туристов падают цены на жилье и развлечения», — объясняет туроператор.
Илина добавила, что назначая дату поездки в «выгодный» месяц туристы могут сэкономить до 30% стоимости поездки.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему в России дорогой отдых и какие есть проблемы в отрасли.