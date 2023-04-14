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Туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам

14 апреля 2023, 08:34
Фото: unsplash
На море осенью: Ростовский туроператор рассказал, в каком месяце отдых выгоднее
Самые выгодные месяцы для отдыха на море: август и октябрь, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала владелица турфирмы в Ростове Амалия Илина.

По словам эксперта, туристы чаще всего выбирают месяц для поездки исходя из размера отпускной зарплаты. Самыми выгодными, по ее мнению, являются август и октябрь. У большинства российских компаний в это время снижается поток клиентов, а значит и прибыли теряется меньше.

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«При этом в эти месяцы количество туристов преимущественно на приморских, как отечественных, так и зарубежных направлениях, снижается. Вслед за уходом туристов падают цены на жилье и развлечения», — объясняет туроператор.

Илина добавила, что назначая дату поездки в «выгодный» месяц туристы могут сэкономить до 30% стоимости поездки.

 

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#Анна Ивченко#Туризм#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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