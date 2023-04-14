Туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам

По словам эксперта, туристы чаще всего выбирают месяц для поездки исходя из размера отпускной зарплаты. Самыми выгодными, по ее мнению, являются август и октябрь. У большинства российских компаний в это время снижается поток клиентов, а значит и прибыли теряется меньше.