ГК «Автодор» объявила, что планирует отремонтировать 367 километров дорог в 2023 году, 253,4 километра из запланированных участков находятся на трассе М-4 «Дон». В Ростовской области в список участков вошли 69 километров трассы М-4 «Дон», которые предстоит привести в порядок.