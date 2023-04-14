Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
ГК «Автодор» объявила, что планирует отремонтировать 367 километров дорог в 2023 году, 253,4 километра из запланированных участков находятся на трассе М-4 «Дон». В Ростовской области в список участков вошли 69 километров трассы М-4 «Дон», которые предстоит привести в порядок.
В Госкомпании уточнили, что график ремонта составили таким образом, чтобы основная часть работ прошла вне сезона отпусков, либо с минимальными ограничениями движения в летний период.
Кроме того, представители компании обещают, что к лету пропускная способность трассы увеличится благодаря завершению работ на обходе Аксая, Дальнем западном обходе Краснодара и открытию развязок в Геленджике.
Ранее в Ростове военные собрались восстановить разбитую фурами дорогу.