Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На скамье подсудимых оказался 22-летний парень, который пробрался в дом к 74-летней пенсионерке и изнасиловал ее. С собой он также забрал банковскую карту, на которой находились деньги.
В этот же день фигурант с канцелярским ножом напал на 43-летнюю женщину и украл у нее деньги, после чего нападавшего задержали и заключили под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.
Оказалось, что ранее он несколько раз был судим за кражи и грабеж. Теперь суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.
Ранее в Ростове пожилой мужчина прямо на лестничной клетке напал на 10-летнюю девочку.