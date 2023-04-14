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В Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку

14 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Батайске 22-летний парень при ограблении изнасиловал 74-летнюю пенсионерку
В Батайске огласили приговор местному жителю, который ограбил и изнасиловал пожилую женщину, сообщили в УСКР по региону.

На скамье подсудимых оказался 22-летний парень, который пробрался в дом к 74-летней пенсионерке и изнасиловал ее. С собой он также забрал банковскую карту, на которой находились деньги.

В этот же день фигурант с канцелярским ножом напал на 43-летнюю женщину и украл у нее деньги, после чего нападавшего задержали и заключили под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.

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Оказалось, что ранее он несколько раз был судим за кражи и грабеж. Теперь суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

Ранее в Ростове пожилой мужчина прямо на лестничной клетке напал на 10-летнюю девочку.

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