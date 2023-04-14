Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
На днях власти Ростова заявили о завершении отопительного сезона в следующий понедельник, 17 апреля. Однако последние данные синоптиков говорят, что вся следующая неделя будет достаточно холодной и дождливой.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко решил провести опрос среди ростовчан, чтобы узнать, нужно ли сдвигать сроки отопительного сезона. Он вспомнил, что подобная ситуация уже была в городе год назад. Тогда власти отключили отопление в домах. Вскоре после этого Ростов накрыл холодный циклон. Горожане стали просить чиновников снова включить отопление, однако сделать это было уже невозможно.
Пока что мнения ростовчан разделились. 50% опрошенных заявили, что продлевать отопительный сезон не стоит. 43% говорят об обратном. Любое решение властей готовы принять 7% участников опроса сити-менеджера.
Ранее RostovGazeta подробно писала о том, как власти в Ростовской области принимают решение об отключении отопления.