Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко решил провести опрос среди ростовчан, чтобы узнать, нужно ли сдвигать сроки отопительного сезона. Он вспомнил, что подобная ситуация уже была в городе год назад. Тогда власти отключили отопление в домах. Вскоре после этого Ростов накрыл холодный циклон. Горожане стали просить чиновников снова включить отопление, однако сделать это было уже невозможно.